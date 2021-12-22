〈康普法說〉因應晶圓代工龍頭擴產 明年電子級硫酸產能年增5成

化工廠康普 (4739-TW) 今 (22) 日召開法說會，財務部經理陸柏儒指出，隨著台灣晶圓代工龍頭積極擴產，對上游電子材料需求跟著大增，為因應客戶訂單需求，明年電子級硫酸月產能將達 7500 噸，較今年成長 5 成，預計明年第一季底、第二季初開始放量，將成營運新動能。

康普旗下恆誼化工長年專注特用化學，尤其在電子級硫酸已獲肯定，透過與台灣三菱化學結盟，採前、後段分工，最終供應給台積電 (2330-TW) 高階製程；由於台積電已宣布未來三年 1000 億美元的資本支出計畫，康普也加緊腳步擴產。

陸柏儒表示，電子級硫酸現今月產能 4500-5000 噸，今年第四季已完成苗栗頭份廠的硬體建置，預計明年月產能將擴增至 7000-7500 噸，年增 50%，目前台灣三菱已正進行送樣驗證，預計最快明年第一季底開始量產出貨。

據了解，由於電子級硫酸純度與製程清洗可靠度高度相關，因此各大晶圓廠對品質要求相當高，隨著半導體製程持續推進，對高純度硫酸需求也顯著增加，康普營業規模也可望再擴大。

此外，由於半導體產業進入高速成長階段，康普也已著手規劃電子級硫酸的新一輪擴產計畫，預計 2025 年新產能將開出。