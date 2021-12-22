中鋼明年1月及首季開跌盤 平均降幅2.15%

中鋼 (2002-TW) 今 (22) 日公告明年 1 月及首季盤價，COVID-19 變異病毒再度肆虐，產業供應鏈持續承壓，塞港、缺櫃現象短期難解，客戶也面臨物流不順導致庫存積壓、資金週轉負擔，因此，中鋼決議，1 月及第一季盤價平均調降 2.15%。

中鋼表示，當前鋼市已合理修正築底盤整，近期大陸流通行情跌勢趨緩已出現反彈走勢，寶武、鞍本兩大主力鋼廠明年 1 月份盤價開平，市場已釋出止跌回穩的訊號，農曆春節過後剛性需求可望釋出，帶動補貨潮，以及中國鋼鐵減產力道持續，都將帶動鋼價迎來反彈契機，重返鋼市暢旺榮景。

從需求面來看，中鋼認為，目前全球經濟持續復甦且掀起基礎建設浪潮，美國、歐盟、印度、中國、七大工業國 (G7) 陸續推出數千億至數十兆美元的大型基建計畫。

其中，中國人民銀行降準 2 碼，釋放長期資金約人民幣 1.2 兆元，可望為中小企業注入資金活水，且中國粗鋼減產超過預期，今年預估總產量約 10.4 億噸，約降減 2600 萬噸，明年將再降至約 10.1 億噸，都有助改善鋼鐵供需結構。

國內方面，半導體相關產業也相繼公布在高雄擴大建廠，台灣下游用鋼產業更將得利於國內外大規模基礎建設衍生的鋼鐵需求，加上近期歐盟擬對中國螺絲扣件祭出高額反傾銷稅，預期將對台灣業者帶來轉單效益。