台股站上17800點 投信積極作帳連7買 三大法人買超27.3億元

台股今 (22) 日由聯電、大立光等電子權值股領軍，一度上漲 80 點，記憶體族群吸引買盤進駐，可惜大盤量能始終無法放大，追價力道有限，終場漲 37 點，收在 17826 點，成交值僅約 2519 億元。外資休假去，投信已經連 7 買，三大法人合計買超 27.3 億元。

觀察法人資金變動情形，外資昨天回頭買超 106 億元後，今天加碼買超 17.71 億元；投信年底積極作帳，持續買超 17.16 億元，為連 7 買；自營商反手賣超 7.54 億元。三大法人合計買超 27.3 億元。

台積電今天在盤上表現，終場前湧入逾 2000 張大量，激勵股價小漲站上 600 元關卡；聯電受惠晶圓代工報價二度調漲利多，股價續漲逾 1%，收 63.7 元；大立光同樣延續漲勢，一度衝上 2500 元，終場收 2475 元，漲幅 2.7%，累計 4 個交易日漲幅超過 2 成；聯發科則在多空交戰下，終場走低收 1085 元。

美光財報亮眼，樂觀看待記憶體後市，激勵周二股價強漲逾 10%，台廠記憶體族群同步表現強勢，其中，南亞科一度大漲 4%，但終場湧現賣壓翻黑，群聯盤中勁揚 7% 直逼 500 元關卡，終場漲幅收斂至 4.8%，華邦電、威剛、品安等相關族群漲勢都相當強勁。

觀察盤面焦點個股，氟素設備及材料供應商上品今天正式掛牌上市，大展蜜月行情，最高來到 265 元，終場漲幅高達 51.81%，收在 252 元；主力持續點火 IP 廠力旺，帶動股價直奔漲停，達 2150 元，站上月線。

