〈台股盤中〉光電、記憶體股領軍 指數驚驚漲最高漲逾80點

在科技、能源和觀光股領漲下，美股四大指數全面反彈，其中道瓊工業指數大漲逾 500 點。台股今 (22) 日開盤漲 16.47 點，以 17805.74 點開出，在電子股領漲下，尤其光電、記憶體族群勁揚，漲幅擴大至逾 80 點，指數最高漲到 17870.16 點，驚驚漲蓄勢朝 17900 點挺進。

蘋概三王中，台積電以 598 元開出，反彈站回 600 元大關；大立光以 2430 元開出，早盤大漲超過 3%；鴻海則以 104.5 元平盤開出，但逆勢小跌。其餘權值股包括：聯電、友達、日月光投控等都呈現上揚。

光電類股發光，新世紀亮燈漲停，錸德、達運都漲超過 4%，揚明光、錸寶、佳能、國碩、達興材料、奇偶也都表現亮眼。

美光股價漲逾 10%，美光預期，2022 年數據中心伺服器部署數量攀高、5G 行動出貨量、汽車以及工業市場續強，將帶動記憶體與儲存需求成長，景氣可望提前落底，台股記憶體族群也連袂走高，華邦電、南亞科、晶豪科、威剛都上漲超過 2%，品安更勁揚 3%。

整體來說，美國聖誕假期來臨，將影響交投熱度，不過，目前 5 日線 17743 點、10 日線 17765 點糾結，將形成短線支撐，預期可能維持震盪整理，盤面傾向個股表現驚驚漲為主。