〈台股盤前〉靜待電動車題材衝鋒 再戰17900點

台股昨 (22) 日終場漲 37.56 點，收 17826.83 點。美股四大指數全數持續收高，特斯拉更大漲市值重返兆美元，再看到台股，今天電動車題材值得關注，加權指數可望再戰 17900 點。

台股量縮收小紅，內資積極作帳，作價拉抬的中小型題材股強強滾，外資一改前天大舉買超 106 億元，昨天呈現聖誕節休假跡象、僅加碼 17.71 億元；投信年底積極作帳，持續買超 17.16 億元，為連 7 買，連七日買超共 195.2 億元，連買天數為今年來第六長；自營商反手賣超 7.54 億元，三大法人合計買超 27.3 億元。

今晨美股四大指數齊揚，道瓊收紅逾 260 點，那指漲逾 1%，特斯拉重返兆美元俱樂部。

今日觀盤重點，日經亞洲報導，立訊擬斥人民幣 110 億元 (約新台幣 480 億元)，在中國昆山興建一座大型組裝廠，最快明年生產數百萬支 iPhone，市場看好，立訊有意打破鴻海 (2317-TW) 與和碩 (4938-TW) 組裝大廠局面，而長期與立訊合作的美律 (2439-TW) ，有望共同大啖商機。

中美晶 (5483-TW) 集團報喜，宏捷科 (8086-TW) 三大商機全到位，朋程明年營收年增 20% 起跳，主要是中美晶集團參與國際光電展，旗下砷化鎵晶圓代工廠宏捷科總經理黃國鈞表示，低軌衛星、自駕車應用布局持續進展，其中，低軌衛星使用 VCSEL 良率近期已提升至 9 成以上，看好在 AR/VR、自駕車光達 (LiDAR) 應用將逐步發酵。

整體來說，短線進入年底內資作帳高峰，但外資休假影響，預期台股將呈現驚驚漲格局，投信布局的具有科技轉型商機的大型電子權值股與小型利基股依舊可期。