抗通膨壓力 國泰：明年投資看主導定價權的護城河概念股

由於全球通膨壓力高漲，國泰投顧今 (22) 日指出，聯準會除加快購債退場速度外，明年可能提前升息，在此趨勢下，預料較有能力將成本轉嫁給客戶的業者，獲利能力相對不受影響，投資上建議留意處理供應鏈能力較強、具備護城河概念者，如奢侈品、酒和大型潮牌運動服飾等企業。

國泰投顧認為，未來幾個月全球仍將持續受到通膨考驗，不過，在漲價效應下，資本市場已開始關注企業的定價能力，例如奢侈品、烈酒和流行潮牌服飾等典型的代表，這些業者即使定期性調整漲價，仍不影響消費者的忠誠度。

國泰投顧進一步說明，轉換成本、無形資產、網絡效應、成本優勢和規模經濟等都是企業打造護城河的要素，若能掌握這幾點，主導產品或服務的定價話語權，即可將成本轉嫁給客戶，獲利能力較不受影響。

以烈酒產業為例，產量受氣候影響，更突顯稀缺性，尤其優質品牌更受到中產階級和富人階級的追捧，業者可輕易的將糖、酒精和人工等上漲成本轉嫁出去，觀察往可投資酒類指數的長期表現，遠勝過通膨。

另一方面，由於多個國家開始加強封鎖措施，全球供應鏈失衡狀況恐惡化，進一步推升漲價壓力，國泰投顧認為，大型公司具備優勢品牌，較有能力應對供應鏈問題，甚至進行數位平台投資，例如運動服飾產業。

此外，國泰投顧提到，在能源轉型和淨零碳排的長期趨勢下，企業針對減碳、塑膠、糖及水等實體產品的社會成本均被迫增加，未來可能都將共同面對「綠色通膨」壓力。

展望後市，隨著明年全球景氣持續復甦，國泰投顧仍建議股優於債，但布局以具備強勢定價能力的高品質企業為優先。