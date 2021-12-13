中美晶：環球晶漲價效益 明年上半年將明顯反應

中美晶 (5483-TW) 今 (13) 日召開法說，法人聚焦子公司半導體矽晶圓業務，副總經理李崇偉表示，環球晶 (6488-TW) 漲價效益將在明年上半年明顯發酵，12 吋客戶憂心後續面臨產能短缺，積極洽簽長約。

環球晶受惠客戶需求續強，產能已滿載至明年，李崇偉指出，第三季出貨量、價格都與前一季相近，漲價效益將從明年第一季、第二季開始明顯反應，8 吋、12 吋都漲不少。

由於未有新產能加入，環球晶明年產能與今年相近，李崇偉表示，營運主要成長動能將來自 ASP 上漲與良率提升。

環球晶規劃未來 2 年投入 8 至 9 億美元，針對 12 吋產能啟動去瓶頸與擴產計畫，李崇偉表示，屆時總產能將增加 10-15%，預計 2023 年第二季起陸續開出。

近來各大半導體廠相繼宣布擴建新廠，包括台積電 (2330-TW)、三星及英特爾等，李崇偉也說，為因應建廠後續的矽晶圓需求，12 吋客戶積極洽簽長約，客戶憂心 2024-2025 年時，12 吋矽晶圓產能將面臨短缺。

中美晶日前宣布斥資 1500 萬美元，入股 GaN 功率轉換元件美商 Transphorm，締結策略聯盟，李崇偉表示，未來雙方在技術上一定會合作，如 OEM 或合資等各種形式，均在進一步討論中，未來持股將視情形布局。