聯電、大立光撐盤 台股量能低迷小漲37點收17826點

美光財報報捷，帶動美股收高，台股今 (22) 日由聯電、大立光等電子權值股領軍，記憶體族群成為多頭指標，指數一度上漲 80 點，可惜量能無法進一步放大，追價力道有限，終場漲點收斂至 37.56 點或 0.21%，收在 17826.83 點，成交值僅 2519.87 億元。

櫃買指數終場上漲 0.69%，收在 231.87 點，成交值 895.54 億元，上市櫃總成交值合計 3415.41 億元。

費城半導體指數周二強彈 3.35%，台積電今天也在盤上表現，終場前湧入逾 2000 張大量，激勵股價小漲站上 600 元關卡；聯電受惠晶圓代工報價二度調漲利多，股價續漲逾 1%，收 63.7 元；聯發科則在多空交戰下，終場走低收 1085 元。

其他電子權值股方面，大立光獲得內外資法人同步看好，今天延續漲勢，一度衝上 2500 元，終場收 2475 元，漲幅 2.7%，累計 4 個交易日漲幅超過 2 成；此外，國巨、日月光投控、欣興等指標股也在盤上表現。

航運股今天普遍走低，由於波羅的海綜合指數 (BDI) 連續 9 個交易日下跌，徘徊在 8 個月低點，使得貨櫃三雄承壓，今天均下挫逾 1%，散裝航運股同步湧現賣壓，新興、四維航下跌 1-2%，航空雙雄也震盪翻黑。

美光業績報喜，並樂觀看待記憶體後市，周二股價強漲逾 10%，激勵台廠記憶體族群今天同步展開攻勢，其中，南亞科一度大漲 4%，但終場湧現賣壓翻黑，而 NAND Flash 控制 IC 廠群聯盤中勁揚 7%，直逼 500 元關卡，終場漲幅收斂至 4.8%，華邦電、威剛、品安等相關族群漲勢也相當凌厲。