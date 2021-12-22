5G AIoT浪潮席捲 台灣大哥大提供智慧製造多元應用

5G AIoT浪潮席捲 台灣大哥大提供智慧製造多元應用。(圖:台灣大提供)
5G AIoT浪潮席捲 台灣大哥大提供智慧製造多元應用。(圖:台灣大提供)

據研究機構預測，2024 年後全球 5G 垂直市場商機可望達約 3,000 億美元，2030 年上看 1.3 兆美元，CAGR 為 + 38%，5G 網路將驅動垂直產業應用進行數位化，各界多有重視 5G 垂直市場發展，除了醫療與智慧城市的發展可預期，製造業的數位轉型更被寄予厚望。

台灣大哥大 (3045-TW) 企業服務雲端暨智能物聯網事業處副理陳濬宏表示，智慧製造轉型主要目標在提高製程與設備與系統的靈活性、穩定性；整合 5G+AIoT 能優化自動化與智慧化監控，同時提高工廠生產力與效率。

大致上來說，舉凡 AR/MR 工安巡檢、AOI 影像檢測、AR/MR 遠程維修、設備機聯網、智能安全辨識、AMR/AGV 自主移動機器人，及 AR 揀貨等七大智慧製造應用場景，都將因為結合 5G 技術而釋放更大潛力，進一步透過專網建置，保護企業資料安全。

台灣大哥大在 5G 生態圈與超過 200 家夥伴合作開發垂直應用整合，其中亞達科技開發的設備維運 AI 教練快速建置專案，已協助製造業、航空業等客戶透過這套系統，用 AI+AR 的 5G+AIoT 解決方案，有效解決企業痛點。

亞達科技總經理蘇愷宏認為，隨著工業設備日益複雜、維護困難，輔以高技能技師難尋，教育訓練速度趕不上營運需求，以及人為錯誤頻傳，都顯見唯有「1 on 1 工作模式」才能有效避免潛在錯誤。促使亞達科技決心發展「AIR」(Artificial Intelligent Reality)，而 AIR 就形同在旁指導監督的 AI 教練。

目前 AIR 鎖定的目標客群，涵蓋半導體、航空、醫療及能源等四大市場，因為它們都有昂貴複雜的設備，且設備都重要到不容許當機。「AIR 能將專家技能轉成 AIR APP 虛擬專家，一次幫助企業解決過去無解的難題」。

蘇愷宏說，企業的痛點在於，伴隨設備日趨複雜、零組件越來越多，已然逾越人腦記憶極限，導致教育訓練效益持續走低；再者，企業有許多彌足珍貴的領域專家，他們擁有豐富知識與技能，可惜他們不會寫程式，無法以數位化形式表達知識與技能。為此亞達科技推出 ADB「工業界元宇宙內容平台」，強調領域專家不需寫程式，即可將知識和技能虛擬化，精確地複製成為 AIR APP，變成虛擬專家。

5G 專網能驅動產業數位轉型、智慧升級，提升營運效能。陳濬宏說，台灣大自 5G 開台以來，依企業需求及場景現況提供 5G 服務，例如在廠區內透過穿戴 AR 裝備擷取影像，交由 AI 判讀，即時回傳異常報告並達成人機協同，有效提高了產能與效率。預計在今 (2021) 年底，台灣大哥大將從 5G NSA 架構進入 SA 架構，繼而支援企業獨立組網、獨立基站建置，2023 年再新增支援網路切片技術。

台灣大 5G 企業專網布局，將不只專注在製造領域，更已在去年開始與國內大廠合作建置 5G 實驗室，為未來智慧工廠、智慧照護、智慧城市等各式 “Smart X” 智慧化應用鋪路。

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