台灣大11月營收創新高 中華電坐穩獲利雙冠王 前11月EPS 4.22元

電信三雄今 (10) 日公告 11 月自結，中華電 (2412-TW) 坐穩獲利雙冠王寶座，11 月每股純益贏過台灣大 (3045-TW)0.31 元、遠傳 (4904-TW)0.2 元；中華電前 11 月每股賺 4.22 元，也大幅領先台灣大的 3.61 元、遠傳 2.61 元。

營收表現方面，台灣大受惠雙 11 銷售檔期，電商營收創新高，推升合併營收衝至 183 億元，同創新猷，月增 42.1%、年增 19.9%；中華電與遠傳 11 月營收則小幅下滑。

中華電

中華電 11 月營收 182.4 億元，月減 3.58%、年增 0.32%；營利率 18.64%，月減 1.34 個百分點、年減 0.82%；EBITDA 66.6 億元，月減 5.26%、年減 0.15%；稅後純益 26.3 億元，月減 11.15%、年減 0.75%，每股純益 0.34 元。

中華電前 11 月營收 1877.5 億元，年增 2.6%；營利率 21.85%，年增 0.56 個百分點；EBITDA 761.7 億元，年增 5.5%；稅後純益 327.1 億元，年增 6.9%，每股純益 4.22 元。

中華電表示，單月營收較去年增加，是受惠 5G 高資費用戶數成長，帶動行動服務營收增加、應用加值服務營收因資安專案入帳增加、數據網路營收與寬頻接取營收則持續因居家寬頻需求及宅經濟發展，帶動客戶數及固網寬頻營收雙成長。

另外，由於商品成本下降，營業成本及費用降至 145.8 億元，較去年同期減少。與全年度財測達成率相較，營業淨利、稅前盈餘及每股純益達成率皆超越預期。

台灣大

台灣大 11 月營收 183 億元，月增 42.1%、年增 19.9%；營利率 7.27%，月減 1.81 個百分點、年減 0.52 個百分點；EBITDA 27.8 億元，月增 5.7%、年增 8.9%；稅後純益 8.6 億元，月增 10.26%、年增 0.1%，每股純益 0.31 元。

台灣大前 11 月營收 1423.1 億元，年增 18.4%；營利率 10.27%，年減 2.08 個百分點；EBITDA 302.4 億元，年增 5.3%；稅後純益 101.5 億元，年減 6.7%，每股純益 3.61 元。

台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，在 5G、電商及家用寬頻三大成長引擎合力推動，尤其雙十一檔期買氣暢旺，電子商務單月營收創歷史新高，年成長 34%，推升合併營收年增達 20%，此外，營收、EBITDA 均優於目標。

行動業務方面，台灣大獨家結盟 Disney + 推出全產品線夢幻資費方案，加上 mo 幣多及好速成双 5G 方案的申辦動能，以及獨家代理 Google 新機 Pixel 6 系列熱賣，均帶動 5G 月租型用戶滲透率穩步成長，行動服務營收連 9 個月年增長，智慧型手機用戶 ARPU 續創新高。

遠傳

遠傳 11 月營收 80.51 億元，月減 1.08%、年增 0.56%；EBITDA 24.38 億元，月增 2.05%、年增 5.9%；稅後純益 6.57 億元，月減 4.37%、年增 1.86%，每股純益 3.6 元。

遠傳前 11 月營收 772.28 億元，年增 8.2%；EBITDA 257.44 億元，年增 2.03%；稅後純益 84.93 億元，年增 9.9%，每股純益 2.61 元。

遠傳表示，受惠用戶穩定升級 5G、資通訊業務成長和數位加值服務營收挹注，帶動月營收連續 13 個月正成長，獲利方面，累計前 11 月每股純益已達全年度財測目標的 101%，營運提前達成今年度財測目標。

遠傳 11 月在多元資費、客製化數位加值服務帶動下，客戶每月平均貢獻度 (ARPU) 年增 2.9%，連續 9 個月正成長，創下 2019 年 8 月以來新高，優於同業；月租型用戶 ARPU 年成長率為 0.8%，連 7 個月正成長。

另外，遠傳新經濟業務方面，11 月新經濟營收年增 38%，資通訊業務營收年增 72%，其中，雲端服務營收年增 57%、系統整合專案營收年增 68%；個人數位服務方面，數位媒體服務營收年增 13%。