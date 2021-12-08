台灣大再獲CDP領袖級認證 全力朝向淨零排放邁進

全球最大碳揭露組織 CDP 氣候變遷評比揭曉，台灣大哥大 (3045-TW) 今年再度獲得「領袖級」認證，總計共 4 項評比項目獲評領袖級最高「A」級，為國內電信業中唯一獲得領袖級的企業。

台灣大以減碳先鋒隊自許，承諾 2040 年 100% 全面使用綠能，攜手所有利害關係人，致力投入節能減碳的工作，以積極的態度全力朝向「淨零排放」邁進。

台灣大哥大總經理林之晨表示，面臨嚴峻的氣候變遷，「2050 淨零排放」已是全球共識，無論是企業甚至是國家都無法置身事外。尤其身為 ICT 產業最重要的基礎建設核心，台灣大積極守護環境倡議永續價值，除了具體規劃並落實 SBT 減碳路徑，更積極努力提升綠能使用佔比，包含綠電採購、自建電廠等兩大做法，從太陽能光電、陸域風電著手逐步增加，並將於今年年底正式加入 RE100，承諾最遲在 2040 年全公司 100% 使用再生能源。

今年底前，台灣大也將完成 12.46 MW 綠電建置容量並發電，2021 年將產生總電量約 700 萬度綠電，減碳近 3,500 公噸，明年起每年預計可發 2,157 萬度綠電。未來台灣大也將踏實的實踐減碳路徑，加速達成「淨零排放」的最大願景。

在最新的 CDP 評比中，台灣大共有 4 大項目獲得最高「A」級，包括氣候治理 (Governance)、範疇 1&2 排放 (Scope 1&2 emissions) 及減排倡議行動 (Emissions reduction Initiatives) 等 3 項已連續 2 年獲評 A 級，展現多年推動綠能倡議整合，並以「台灣大綠能、永續大未來」為主軸深耕，運用 TCFD、SBT 國際標準自我鞭策，並持續因應國際最新趨勢與電信本業發展，於 2021 年進一步評估氣候風險所增加之財務衝擊，緊跟國際減碳及再生能源趨勢。

而『價值鏈議合 (Value Chain Engagement)』更是首度獲評為 A 級的項目，台灣大哥大永續副總劉麗惠表示，這也代表台灣大堅持攜手供應商全面推動環境永續，全面了解供應商碳排現況，協助建立對減碳與氣候變遷的認識，並與合作夥伴共同推動綠能公益專案「種福電計劃」，不以獨善其身為目標，共同打造台灣大低碳永續供應鏈，與八大利害關係人並肩齊力為永續的心意獲得認同。

台灣大創新綠能公益專案 -「種福電」，5 年來攜手超過 85 家次的供應商共同對外倡議，2017 至 2020 年已協助屏東福慧大同之家、桃園真善美基金會、桃園脊髓損傷潛能發展中心、桃園市幸福社會福利基金會等四家慈善機構，建置容量共達 394.12 kW 的太陽能光電系統，皆已成功掛錶發電。

2021 年則創新協助無自有屋頂的公益社團羅慧夫顱顏基金會透過承租屋頂，由台灣大與供應商共同向群眾募資建太陽能電廠，取得長達 25 年的售電所得，預估今年底將轉供綠電給台灣大哥大。總計 5 年來「種福電」預計可為 5 家慈善機構，在未來的 20 年產生總計超過 935 萬度的綠電、為地球減少高達 4,907 公噸的碳排放，相當於種植超過 22,409 棵樹。