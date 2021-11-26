台灣大連續5年榮獲《體育推手獎》獲頒贊助類金質獎、長期贊助獎

台灣大哥大 (3045-TW) 長期支持運動發展，贊助有潛力的年輕選手，成果備受肯定，在今 (25) 日舉辦的 110 年度《體育推手獎》頒獎典禮中，台灣大哥大再度獲頒「贊助類金質獎」以及「長期贊助獎」，並由副總統賴清德親自頒發獎項，表揚台灣大哥大持續推動體育發展、帶動全民運動風氣的努力。

台灣大哥大董事長蔡明忠表示，很高興今年台灣選手在國際賽事中屢屢傳出捷報，特別是我們贊助選手郭婞淳與楊勇緯，在奧運期間充分發揮「Open Possible 能所不能」的奮戰精神，替台灣奪下金牌與銀牌，他們在場上奮戰不懈的精神，感動了無數人，緊緊地將全民的心凝聚在一起，替台灣社會注入強大的正能量。

為了鼓勵更多具有潛力的年輕選手勇敢追夢，在奧運結束後，台灣大體育家族的贊助選手增加到 14 位，我們將以實際行動支持有潛力的年輕人，當他們強而有力的後盾，讓選手全心投入練習與比賽，期待他們都能站上國際舞台，為台灣爭光。

台灣大哥大自 2003 年起持續投入經費與資源，贊助運動選手與賽事，金額累計至今已超過 8.2 億元，目前贊助選手包括網壇黃金女雙詹詠然、詹皓晴、網球男單好手莊吉生、高爾夫球雙姝徐薇淩與李旻、空手道小將辜雪芃與胡鑫、奧運柔道銀牌楊勇緯、奧運舉重金牌郭婞淳、奧運桌球混雙銅牌林昀儒、奧運拳擊銅牌黃筱雯、體操精靈丁華恬、奧運體操銀牌李智凱、帕運游泳好手陳亮達。

此外，台灣大哥大也長期贊助「富邦悍將棒球隊」及「富邦勇士籃球隊」，並舉辦豐富有趣的主題日活動，吸引球迷到場觀賽，推廣國內職棒與職籃風氣，同時贊助國際級賽事，包括第 5 年與 TLPGA 共同主辦的台巡賽年終大賽「台灣大哥大女子公開賽」，將於 12 月 21 日正式開打；第 7 年贊助的「臺北馬拉松」將於 12 月 19 日登場，台灣大總經理林之晨更將再次參加 (半馬)，身體力行帶動運動風氣，與同仁一起跑上台北街道。

今年台灣大體育家族喜事不斷，除了在奧運拿下好成績外，高爾夫球好手徐薇淩在 LPGA 純絲錦標賽奪下 LPGA 生涯首座冠軍、李旻拿下 LPGA 美迪惠爾錦標賽亞軍；網球好手莊吉生於 ATP 美國拉斯維加斯挑戰賽奪下男雙亞軍；柔道男神楊勇緯於 11 月 19 日在男子 60 公斤級登上世界排名第一。此外，郭婞淳、楊勇緯、林昀儒、黃筱雯、丁華恬、李智凱、辜雪芃也在全運會與全大運，創下 17 金、5 銀、2 銅的佳績。

除了贊助選手與賽事，台灣大哥大關心員工健康，支持員工成立體育社團，包含籃球、羽球、路跑、皮拉提斯、瑜珈等項目，至今共計有 18 個運動社團，讓同仁結伴運動，放鬆身心。

不僅如此，台灣大更善用科技力，以自行開發的 mySports APP 連續六年舉辦線上運動會，並提供獎金與獎品激勵同仁運動，將運動習慣深植台灣大的企業 DNA 中。今年雖受新冠疫情衝擊，和去年同期相比，仍有九成五以上的同仁在防疫期間持續運動。

另一方面，台灣大也透過 mySports 助力企業舉辦專屬線上運動會，今年透過 mySports 舉辦線上運動會的企業數量較去年成長五成，總場次更較去年成長超過一倍，讓更多企業號召員工共同加入運動行列，鼓勵全民一起動起來。