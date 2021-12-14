台灣大倡議循環經濟 林之晨疾呼正視1.5度C絕處求生線

台灣大 (3045-TW) 今 (14) 日舉辦第三屆《2021 年台灣大循環經濟線上論壇》，國內外產官界重量級貴賓線上薈萃一堂，聚焦「ICT 產業資源與智慧裝置的價值再生」。

台灣大總經理林之晨於會中表示，2011~2020 年的全球溫度相較工業革命前已升溫近攝氏 1.1 度，今年世界氣象組織報告更預測，地球增溫 1.5 度恐怕在未來 5 年就會發生，台灣的年均氣溫較過去 100 年更是上升 1.6°C。力守地球升溫 1.5 度已經不是一個 “deadline” 截止日的概念，而是 “Fight for Survival” 的「絕處求生線」，企業及個人都要以行動支持淨零排放 (Net Zero)，沒有任何等待的空間，循環經濟正是達成淨零目標的重要解方之一。

林之晨總經理表示，我們需要透過企業、產業和供應鏈合作，將「產品服務化」、「高價值循環」落實在全球高度分工的產業體系，來實現淨零排放目標，台灣是全球 ICT 供應鏈不可缺少的一環，不僅在全球供應鏈減碳行動上扮演關鍵角色，同時代表 ESG 攸關台灣的全球競爭力。

林之晨也呼應金融業近來喊出的 “No ESG, No Money” 的口號，當企業用實際行動推動永續工作，就能獲得金融夥伴提供較低利率的貸款，等於是用社會的群體力量來犒賞對環境盡責的企業，台灣大在 ESG 推動上超前佈署，攜手八大利害關係人共同投入減碳工作，不僅省電也可能省下數以千萬計的利息支出，一舉數得，讓企業成長與環境永續並行不悖，創造企業、社會、地球與人類多贏的局面！

《2021 年台灣大循環經濟論壇》今年吸引超過 200 位台灣大供應商及員工參與交流，本次邀請到 KPMG 安侯永續發展顧問董事總經理黃正忠分享全球 ICT 產業循環經濟應用實務，身兼 LCI 低碳倡議行動指導委員的台灣德國萊因董事總經理王秀雲，帶來歐洲 ICT 企業資源循環趨勢的觀察；國內循環經濟案例成功企業佳龍科技董事長吳界欣，則主講「智慧時代之資源再生」。

台灣大哥大副總經理劉麗惠在會中分享，台灣大哥大自核心本業出發作循環經濟，2008 年開始展開第一階段「廢手機回收」，14 年來累積回收 17 萬支手機，減碳 11.6 萬公斤，省下將近一千個家庭的年用電量，2015 年再啟動進階進化版「舊機換新機」模式，由台灣大收購舊手機、經過鑑價再轉銷國內二手市場或東南亞及杜拜等，七年來舊機換新機達 5.4 萬支，不僅延長手機生命週期減緩衝擊，還進一步創造經濟效益累積推估達 3.8 億元。透過手機資源循環，不僅只是減少廢棄資源，還能促進手機內含有價貴金屬的再利用 (如金、銀、銅、鋁等)，邁向淨零排放的終極目標。

劉麗惠副總也在論壇中宣布，明年將再推出第三階段進化版的智慧裝置價值再生行動，由台灣大號召所有民眾，一起募集符合規格的二手手機、平板，經過整新後捐贈給有需要的公益團體。

劉麗惠指出，此專案發想來自於今年 5 月中疫情升溫全台 3 級警戒期間，台灣大緊急啟動 2 波「一人一平板、停課不停學」計畫，協助 7 家 NPO 的偏鄉孩童居家上課，並透過「數位苗圃」專案提供免費網路和 myBook 線上學外語等服務以弭平城鄉數位落差的同時，深刻認知到許多偏鄉學童嚴重缺乏智慧聯網裝置，因此，全新推動的二手智慧裝置募集計畫，不僅延長產品生命週期、落實資源循環與減緩環境衝擊，結合公益目的更讓偏鄉孩子們擁有平等受教及資訊近用的權利，也讓資源循環增添心的溫度。

台灣德國萊因董事總經理王秀雲也分享國際間二手手機循環經濟實務案例，在台灣大推動舊機換新機的前一年，2014 年在法國成立了 Back Market 平台，將 3C 產品整新後再以全新商品 3-7 成價格販售，該平台疫情間仍快速成長，全球客戶數蔚然達 500 萬人，龍頭品牌商 Apple 亦推出 Daisy 機器人拆解 iPhone 等智慧裝置，回收物料再運用到新裝置上，今年 11 月甚至宣布，預計明年將於美國販售原廠零件與工具給終端消費者，以利其自行維修，並提供舊零件回收獲得折抵額度。

KPMG 安侯永續發展顧問董事總經理黃正忠指出，全球一年電子廢棄物約 5,360 萬噸，已被妥善回收僅佔 17.4%，代表高達 570 億美元原物料價值被浪費或未被妥善回收，循環經濟需要價值鏈整合，多方夥伴一起合作、方能竟功。佳龍科技董事長吳界欣指出，透過拆解電子廢棄物，佳龍拆解了「廢物」與「資源」的界線，佳龍自 2010 起，即與全家便利商店攜手回收廢手機和廢筆電，這項合作為雙方都建立了社會價值，是種雙贏。

小智研發執行長兼共同創辦人黃謙智也二度參與論壇盛事，針對去年推動「台灣大 X 小智研發廢光纜試驗計畫」分享最新進展。去年台灣大在循環經濟論壇揭櫫與小智研發合作的光纜試驗計畫，將廢光纜搖身一變製成茶几、鋁座椅和 PE 造型磚，這一年更加入學界的力量，由成功大學建築所實驗室進行各項測試，為廢光纜再利用嚴謹把關。

黃執行長指出，廢光纜製成的鋼筋混泥土，目前結構性能測試結果頗為理想，已達到一般混泥土約 7 倍強度，將持續做科學實證，未來可望成為形成新材料、新工法，連廢光纜的「廢」字都可以拿掉，更達到創新！

台灣大連續三年舉辦循環經濟論壇，希望為環境永續注入新價值和創新力，並預計於今年底加入 RE100 倡議，一同肩負起企業對於台灣這片土地、乃至於地球全人類的使命，承諾最遲在 2040 年達到 100％ 使用再生能源，全力邁向淨零排放 (Net Zero) 目標努力。

除了制定科學減碳目標外，台灣大同時攜手價值鏈夥伴擴大效益，高標比照國際大廠掌握供應商的碳足跡，透過碳盤查、碳管理教育訓練、制定供應鏈減碳計畫與績效追蹤等進行供應商管理。