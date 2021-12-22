美股重點新聞摘要2021年12月22日

今日操盤前瞻

財報：Aveon Group

美國 Q3 經濟成長率

食物中毒產線停滯 路透：鴻海印度清奈廠本周將繼續關閉

路透周二 (21 日) 引述三名印度政府消息人士報導，鴻海 (2317-TW) 清奈廠上周因食物中毒事件引發抗議後，本周將持續關閉。閱讀全文...

擔憂 Omicron 疫情 Meta、推特、Pinterest 宣布不參加明年 CES

Meta（原臉書）、推特、Pinterest 三家社群媒體公司周二（21 日）不約而同表示，出於對新冠變種病毒 Omicron 的擔憂，將不會派團隊參加下個月在拉斯維加斯舉行的美國消費性電子展（CES）。閱讀全文...

拜登與世衛不同調 美 CDC 稱兩劑疫苗可能不夠

週二 (21 日) 美國總統拜登宣布防疫新措施，並保證美國不會進入封鎖、停校狀態，民眾耶誕佳節計畫仍可順利進行。不過，世界衛生組織 (WHO) 建議人們取消慶祝活動。閱讀全文...

蘋果加入 3A 頂級信評俱樂部 穆迪看好流動性和獲利前景

穆迪投資人服務公司 (Moody’s) 周二 (21 日) 將蘋果公司 (AAPL-US) 的長期債信評等調升到 Aaa，成為繼微軟 (MSFT-US)、嬌生 (JNJ-US) 之後，第三家獲穆迪授予頂級信評的公司，理由是流動性超凡且獲利強勁。閱讀全文...

歐盟開綠燈！無條件批准微軟收購語音辨識技術商 Nuance

歐盟執委會周二 (21 日) 無條件批准微軟 (MSFT-US) 以 160 億美元收購語音辨識技術公司 Nuance Communications(NUAN-US)，表示不擔心併購交易妨礙市場競爭。閱讀全文...

AZ 傳與牛津大學開始合作開發抗 Omicron 疫苗

路透周二（21 日）援引金融時報（FT）報導，牛津大學與阿斯特捷利康（AstraZeneca, AZ）已經開始生產對抗新冠變種病毒 Omicron 的疫苗。閱讀全文...