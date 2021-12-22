〈貴金屬盤後〉美股反彈 美債殖利率回升 黃金連2日收低

週二 (21 日) 交易，黃金期貨價格逆轉早盤漲勢，最終連續第二日收低，係因美股自週一下跌中反彈上升，凸顯出華爾街在經歷 Omicron 引發的賣壓後，風險偏好有所回升。

公債殖利率也大升，形成近期黃金買盤的阻力。10 年期公債殖利率自週一的 1.418% 上升至約莫 1.48%。公債殖利率上升會削弱不孳息的貴金屬投資需求。

2 月交割的最活躍黃金期貨價格下跌 5.90 美元或 0.3%，收每盎司 1788.70 美元。

黃金交易期間，ICE 美元指數大致持平，但守住正面領域。道指、S&P 500 指數和那斯達克綜合指數軍收復週一跌幅並略有上漲。

週五許多全球市場將因聖誕節而休市。由於假期縮短交易時間，清淡的假期交易預計會讓商品交易出現一些異常情況，黃金早盤交易，投資者似乎打算藉此對沖市場進一步的波動，盤中高點衝到每盎司 1801.70 美元的水準，但隨後這些漲勢消散。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 報告寫道：「本週沒有任何重要的經濟事件，但交易員會發現其他外部因素，來推動金價走勢，例如 Omicron 變種株。任何避險事件都可能推高金價。」

3 月交割的白銀期貨價格上漲 23.8 美分或 1.1%，收每盎司 22.529 美元。

週一廣泛市場走跌，係因 Omicron 病毒令市場更加擔心全球經濟反彈受挫，這種環境本應提振黃金和白銀，但黃金和白銀週一同樣遭到拋售，分析師臆測，這可能是因為流動性不足而迫使一些交易者出售黃金。

儘管 Omicron 快速傳染的負面消息仍持續存在，投資者現在卻承擔更多風險，並削減被視為避險的資產，例如債券。

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