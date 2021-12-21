〈聖暉法說〉中國力推第三代半導體 聖暉接獲第2家客戶專案

無塵室機電工程大廠聖暉 (5536-TW) 今 (21) 日召開法說會，董事長梁進利表示，隨著中國近來積極強化第三代半導體實力，聖暉已接獲第 2 家客戶專案，凸顯公司在中國的產業競爭力，可望持續受惠中國半導體自主化的趨勢。

聖暉引用工研院產科發展所資料指出，去年全球化合物半導體產值超過 1000 億美元，占整體半導體產值約 18.6%，預估 2025 年將迅速成長到 1780 億美元，梁進利補充，聖暉在中國的客戶包括三安、英諾賽科等，皆積極擴建產能。

梁進利也強調，除中國外，台灣也積極發展第三代半導體技術，未來也將爭取台灣業者如穩懋 (3105-TW)、全新 (2455-TW) 等訂單，期望整合公司兩地的建廠經驗與技術，提供客戶廠務設施與完整規劃。

另外，聖暉數年前已提前布局東南亞，隨著美中貿易戰、新冠疫情影響，全球供應鏈開始出現移轉，東南亞建廠案量迅速提升，過去僅占聖暉營收比重 10% 以下，今年前三季已達 13%、首度超過 10%，預計明年約達 10-15%。

至於台灣方面，梁進利預計，明年各類產業的大型投資案，包括網路中心、半導體周邊，甚至是台積電 (2330-TW) 與聯電 (2303-TW) 在南科的投資案，都是聖暉積極爭取的客戶。