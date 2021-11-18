聖暉在手訂單年增逾1倍 明年營收估增5-10%

無塵室設備大廠聖暉 (5536-TW) 今 (18) 日召開法說會，總經理賴銘崑表示，前三季在手訂單較去年同期增長超過 1 倍，預期明年營收將持續成長，估年增 5-10%，毛利率也隨著缺工、缺料等影響淡化，期望回升至疫情前 18% 的水準。

賴銘崑預期，第四季營收約與第三季相近，其中，來自中國及台灣客戶需求續強，東南亞則因疫情干擾，營收比重約降至 5-10%，主要營收仍來自半導體相關產業，包括無塵室機電整合工程、水氣化供應整合工程。

賴銘崑補充，聖暉今年隨著客戶持續擴建新廠，接單狀況超預期，前三季訂單與去年同期相比翻倍成長，樂觀看待第四季、明年營運，且依照在手訂單執行認列，足夠明年一整年消化。

針對外界提問是否跟進台積電 (2330-TW) 前往海外設廠，賴銘崑坦言，聖暉並非台積電主要供應商，而是承接台積電周邊供應鏈的訂單，不過，已有客戶邀請公司前往美國服務，目前也正積極評估。

聖暉前三季各地區營收均呈現成長態勢，增幅也相當，其中，台灣營收比重約 43%，持平去年，中國約 44%，年減 6 個百分點，東南亞則隨著新增工程陸續投入，營收比重達 13%，較去年 7% 大幅成長。

聖暉前三季營收 140.51 億元，年增 37%，毛利率 16%，年減 1 個百分點，營益率 10%，年減 1 個百分點，稅後純益 8.37 億元，年增 20%，每股稅後純益 14.66 元。