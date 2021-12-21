台股11月月線收紅 券商單月獲利近百億、年增65%

台股 11 月月線收紅，券商三大核心業務獲利進帳豐盈，根據證交所最新公布，11 月全體券商單月稅後純益 98.52 億元、單月增幅 65.94%；累計前 11 月稅後純益 982.33 億元、年增幅約 97%。

證交所表示，11 月大盤總成交值約 7.942 兆元，較上月增加 34.59%，帶動證券商經紀手續費收入較上月增加；自營部分也因出售證券利益及證券評價利益較多，使證券商自營業務淨利較上月成長 20.44 億元、增幅達 171.76%。

另外，11 月承銷之證券評價利益較多，使證券商承銷業務淨利亦較上月成長 7.19 億元、增幅 160.13%。

整體而言，本月份全體證券商稅後淨利 98.52 億元，較上月成長 39.15 億元 (約 65.94%)，累計本年度證券商經紀手續費收入因大盤總成交值成長而較去年同期增加 74.42%，

證交所表示，今年前 11 月加權股價指數上漲幅度較去年同期上漲幅度大，使自營業務淨利較去年同期成長 155.96 億元 (約 141.36%)，承銷業務淨利亦較去年同期成長 19.09 億元 (約 52.46%)，全體證券商稅後淨利 982.33 億元，較去年同期成長 483.91 億元 (約 97.09%)。