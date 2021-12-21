新竹縣推囤房稅最快明年7月上路 影響非自住1.3萬戶

繼六都陸續響應囤房稅措施後，新竹縣長楊文科今 (21) 日宣布，囤房稅議案近期將送議會審議，預計最快明 (2022) 年 7 月實施，2023 年房屋稅開徵適用，將加重多屋者持有成本，以符合量能課稅並落實居住正義，初估非自住將有 1.3 萬戶受到影響，縣府可望進帳 9680 萬元稅收。

新竹縣政府稅務局說明，住家用房屋分為自住用及非自住用，目前新竹縣自住用房屋徵收稅率為 1.2% (以自然人本人、配偶及未成年親屬全國合計 3 戶為限)，非自住用房屋徵收稅率為 1.6%。近期因部分地區房地產價格飆漲，一般受薪階層越來越無法負擔，年輕人也難以成家，恐造成更多社會問題。

楊文科指出，新竹縣非自住用房屋徵收率採差別稅率政策，將以住家「非自住用」房屋 5 戶以下每戶採 2.4%、6 戶以上每戶採 3.6% 稅率課徵，經統計，目前竹縣非自住用應稅房屋共 13034 戶，分別由 8743 人持有。

楊文科表示，此項政策影響較大的對象是個人及法人持有多戶房屋者，其中個人最多 45 戶、法人最多 150 戶 (建商待售)，約占全縣房屋戶數 4.44%，至於 3 戶以內自住用房屋及其他營業用等房屋，合計約 95.56% 完全不受影響。

為避免對持有多戶房屋、但非以囤房為目的者造成傷害或轉嫁給租屋者，針對公有房屋供住家使用、經勞工主管機關核發證明文件的勞工宿舍、公立學校的學生宿舍 BOT 案、公同共有房屋、營利事業所有地上房屋無償供員工停車使用等，將排除適用並參考其他縣市作法另訂其徵收率。

新竹縣府表示，新竹縣的囤房稅相關議案，將會儘速送至新竹縣議會審議，預計 2022 年 7 月上路實施，可望為縣府增加 9680 萬餘元的稅收。