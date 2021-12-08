台中跟進祭出囤房稅 最快明年上半年送議會審議

財政部日前邀集六都及新竹縣市稅捐稽徵機關，討論適度採用房屋稅差別稅率 (囤房稅) 可行性，地方政府紛紛響應落實居住正義，台中市長盧秀燕今 (8) 日於市政總質詢上宣布，囤房稅計畫一定會實施，最快明年上半年公布方案送議會審議，力拚下半年上路。

台中多位議員在議會市政總質詢上關切年輕人購屋壓力問題，依據內政部資料顯示，在購屋平均總價方面，台中市漲幅 63.9%，排名六都前三名，建議市府研擬囤房稅，實施居住正義。

盧秀燕鬆口，台中市提高囤房稅率計畫已經啟動，市府遵循相關法規通盤研議，並參照全國動態及各界意見持續討論稅率及分級，預計下次定期會提送議會審查，若審查順利，最快明年下半年實施。

盧秀燕強調，台中市囤房稅計畫一定會實施，至於如何達到公平正義或抑制房價，市府正與專家學者、相關局處討論，並進行試算，市府也會考量舉辦公聽會，聆聽各界意見，通盤考量實現居住正義目標。

以六都來看，台北市已經在實施囤房稅率，台南市囤房稅法案仍在審議中，預計 2022 年 7 月起施行，高雄市、桃園市也陸續宣布跟進，桃園研擬非自住房屋持有第 4、5 戶者每戶課徵 2.4%，持有第 6 戶以上每戶課徵 3.6%，盼遏止炒房行為。