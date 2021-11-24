高雄拍板跟進推動囤房稅 最快本會期送議會審議

財政部昨 (23) 日邀請六都與新竹縣市等房價波動較大縣市稅捐稽徵機關開會，討論實施差別稅率 (囤房稅) 的可行性，高雄市長陳其邁今 (24) 日宣布，將推動囤房稅，最快這個會期或今年底，就會訂定相關條例送到議會審議。

台北市自 2014 年起施行囤房稅率，2 戶以內 2.4%、3 戶以上 3.6%，台南市囤房稅法案正在審議中，預計 2022 年 7 月實施。財政部昨天邀集 8 縣市代表開會，希望其他房價波動劇烈的縣市也能「見賢思齊」。

其他縣市紛紛表態會努力跟進訂定囤房稅率，其中，高雄市在台積電 (2330-TW) 設廠消息帶動下，房價持續飆漲，因此，市府已著手將囤房稅方案列入優先評估，陳其邁今天正式宣布，將推動囤房稅，他強調，房屋是用來居住使用，不是用來囤積炒作。

陳其邁指出，在房屋稅條例範圍內，地方政府有調整空間，立法須經過市政會議及議會，以自治條例方式處理，最快這個會期或今年底，就會訂定出囤房稅率送交議會審議。

陳其邁表示，高雄市版囤房稅法案主要調整有三大原則，包括落實居住正義、不影響自住房屋、不讓房東把稅率或負擔轉嫁給房客。

據統計，目前高雄市房屋約有 106 萬戶，約 8.4 萬戶屬於非自用住宅，為落實居住正義，未來除了會推動囤房稅外，市府也將加速興建 1.05 萬戶的社會住宅，同時加強稽查紅單炒作，並推動包租代管及租金補貼等措施。

陳其邁強調，最重要的是讓年輕人居住獲得保障，不僅是租金降低，也要有合理房價。