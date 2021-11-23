財部找地方政府討論囤房稅 六縣市表態會努力

財政部今 (23) 日邀請六都與新竹縣市等房價波動較大縣市稅捐稽徵機關開會，討論實施差別稅率 (囤房稅) 的可行性，與會的縣市代表會中均表態，會努力跟進並研議囤房稅率等相關辦法。

為遏止投機炒房，市場屢次向財政部喊話，要求針對多屋族實施差別稅率，財政部今天除邀集台北市、新北市、台南市、高雄市、桃園市、台中市，以及新竹縣、新竹市等 8 縣市代表開會，討論是否要針對多屋者實施差別稅率。

財政部官員說，會中由已經實施囤房稅台北市，以及即將實施的台南市分享差別稅率的經驗分享交流，希望這些房價波動劇烈的縣市可以「見賢思齊」，其他與會縣市代表則表態會努力跟進。

但官員也坦言，是否針對多屋族實施差別稅率，仍取決於各縣市的「房屋稅徵收率自治條例」修正草案。

此外，財政部今天下午也與其他縣市討論實施差別稅率的可行性，幾乎所有與會者均認為，無法透過全國歸戶的方式實施囤房稅，且部分縣市因情況不同，例如嘉義縣兩戶間的門牌差距就有兩公里，無法與台北市一棟房屋有上百戶的情況相提並論。

據了解，部分縣市確實正在研議對多屋族實施差別稅率，以高雄市來說，受台積電 (2330-TW) 到高雄設廠的影響，帶動附近房價飆漲，高雄也對此研議是否祭出稅制工具壓抑投資買盤。

據悉，高雄市正針對非自住者 3 戶以上者實施差別稅率，並且將從三大原則著手，包括落實居住正義、避免影響自住者，也要避免房東將稅轉嫁給房客。