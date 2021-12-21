LED族群新兵報到 弘凱光電明年1月中旬轉上市

弘凱光電 (5244-TE) 有別傳統 LED 封裝廠，朝 LED 光電整合及感測元件半導體封測領域發展，鎖定智能家居、車用光源及亮化顯示三大領域佈局，其中車用、亮化顯示明年營收將有雙位數成長，全年營收、毛利率持續向上，公司將於明年 1 月中旬掛牌上市。

弘凱光電成立於 2005 年，為 LED 封裝廠，主要產品分為可見光及不可見光 LED，終端應用主要為智能家居、車用光源及亮化顯示三大市場，終端客戶包括知名 3C 與家電品牌品牌廠，如飛利浦、SONY 及全球前五大筆電廠等，也是特斯拉、通用汽車、福特、比亞迪等汽車品牌廠供應鏈。

弘凱將 LED 封裝技術結合驅動 IC 或感測元件，提供客戶解決方案整合服務，開發光能結合電能感測產品，包括距離、手勢感測及偵測駕駛行為光感測元件，及應用於 5G 網通及電動車等第三代半導體的高階光耦合器，產品應用包括藍牙耳機、電競周邊產品、智慧音箱、車用氛圍燈及玻璃顯示屏等。

弘凱目前營收主要應用為智能家居、占比近 7 成，車用光源近 2 成，亮化顯示約 7.93%；董事長黃建中表示，明年主要動能來自車用光源與亮化顯示市場，整體營收持續向上，毛利率可望逐年提升。

黃建中表示，未來將自主開發 IC，布局模組化產品，以成為兼具 IC 設計及測試能力的整合 LED 及半導體封裝廠，佈局 IC+LED 元件、雷射元件、光電感測元件、微機電感測元件、整合性模組五大產品組合。

由於深圳廠已無擴充空間，為因應半導體後段製程、光傳感器產品需求，弘凱啟動興建南通新廠，預計明年 8 月完工，第四季試營運，並於 2023 年 1 月投產，規劃產能規模為深圳廠的 10 倍。

弘凱今年前三季營收 9.34 億元，年增 51%，毛利率 47.51%，年增 8 個百分點，每股純益 3.65 元，超越去年全年。前 11 月累計營收 11.26 億元，年增 4 成。