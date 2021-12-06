仁愛圓環 全LED聖誕樹點亮 台新金控 讓愛閃耀 分享幸福與優惠

民眾引頸期盼的聖誕佳節即將到來，台新金控延續「愛 (i)」的精神，於今(3) 日在臺北市仁愛圓環旁的總部大樓舉行聖誕樹點燈儀式。在台新金控董事長吳東亮的帶領下，現場的台新金控同仁、眷屬以及逾百位的週邊鄰里大、小朋友們一起高聲讀秒倒數，齊喊「點亮幸福 讓愛閃耀」，用愛共同點亮 15 米高的全 LED 燈聖誕樹。透過數萬顆 LED 燈泡呈現出精心設計華麗又富含聖誕氛圍的 3D 特效動畫，將金控大樓妝扮成為仁愛圓環區域最美的聖誕打卡景點。同時，於聖誕樹旁的光廊城堡內，佈滿了圓環周邊商戶及台新生活金融生態圈合作夥伴們的商標，全臺共 3,000 多家商戶共襄盛舉推出聖誕優惠，民眾用 Richart Life APP 即可輕掃 QR Code 拿取各式優惠。

台新金控董事長吳東亮致詞時表示，今年雖然本土疫情起起伏伏，但到了年底的這個時候，國內控制的相當不錯，疫情趨緩而且穩定，希望今年我們在仁愛圓環為大家精心呈現美麗閃耀的聖誕樹與佈置，能讓大家對今年留下一個充滿愛的回憶和幸福感。2021 年台新金控聖誕祭延續「愛 (i)」的 DNA -「愛(i) 閃耀」佈置主軸，增添歡欣氣氛與充滿愛的感覺！i 除了表達「愛」之外，也代表著台新核心價值「Innovation」創新精神的展現。今年的 LED 聖誕樹除了呈現聖誕的歡樂氛圍之外，更特別將台新金控新夥伴 - 台新人壽融入於特效主題動畫之中。我們致力運用創新科技讓民眾有著滿滿的溫暖感受，在台新金控大樓的一樓大廳內設置了聖誕心願數位留言牆，民眾透過手機掃描 QR Code 許願，聖誕願望會立即在留言牆的畫面上顯現出來，可與親朋好友到場體驗，感受台新充滿科技感又兼具溫暖的聖誕活動。吳東亮也預告，台新明年將迎來 30 週年，非常感謝大家持續陪伴台新成長茁壯。

台新將於明年迎來 30 週年，金控總部大樓特別佈置，由董事長吳東亮 (中) 進行啟動倒數計時儀式，正式宣告台新 30 即將到來。

除了傳遞愛的精神與 LED 聖誕樹之外，為了讓週邊鄰里大小朋友可以感受濃濃的聖誕暖意，台新金控特別打造聖誕戶外快閃市集，民眾只要完成各項任務就可以兌換甜甜圈、薑餅人餅乾、咖啡和聖誕小提袋等不同小禮物。除此之外，值得一提的是，這次台新在圓環的聖誕裝置，是唯一受邀參與臺北市政府商業處主辦之「繽紛耶誕玩台北」活動的金融機構；此外，我們也參與信義百貨商圈空橋燈飾佈置，台新金控佈置了松智路、松壽路、松高路三段的空橋，浪漫粉色的三座空橋，就好像漫步在粉紅色的銀河下，通過空橋時可收到信義區合作商家提供的專屬優惠推播訊息，喜愛到信義百貨商圈的民眾千萬不要錯過。

台新金控總部大樓搭建 15 米高 LED 燈聖誕樹結合３D 特效動畫及精心華麗的聖誕佈置，打造仁愛圓環區域最吸睛聖誕打卡景點。

「2021 台新金控聖誕祭」匯集眾多優惠，包括首次登入 Richart Life APP 輸入推薦碼「GIFT」，並且使用台新信用卡任刷一筆即享 NT$50 元刷卡金（限前 500 名）；在仁愛圓環周邊商家 PAUL 仁愛店刷台新銀行信用卡消費付款可獲得手工切片檸檬蛋糕乙份；於 gonna 仁愛店、Louisa 仁愛敦化店刷台新銀行信用卡消費享 9 折優惠；而民眾於王品集團刷台新銀行信用卡消費更可獲得香烤半雞及其他美味點心。由於疫情趨緩下，民眾餐廳內用需求增加，活動期間內民眾於 EZTABLE 簡單桌網站刷台新銀行信用卡輸入優惠碼，滿額即可折 NT$100 元。民眾領取「2021 台新金控聖誕祭」各項商戶優惠券後，可至全臺共 3,000 個通路兌換使用，總價值超過萬元，台新金控與您共同歡度幸福閃耀的聖誕佳節。

【參考資料】

相關活動詳情請上 https://tsbk.tw/3tht3u/ 網址閱覽。