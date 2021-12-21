樺漢子公司S&T遭空襲 德私人銀行送暖喊買

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 子公司 S&T AG 遭做空機構 Viceroy Research 狙擊；德國私人銀行 Hauck & Aufhauser 出具報告力挺 S&T，認為 Viceroy Research 指控有誤，S&T 實際面臨風險有限，重申買進評等。

Hauck&Aufhauser 認為，Viceroy Research 所稱 S&T 將幾家子公司隱藏在資產負債表外結構中看法有誤，Hauck&Aufhauser 認為，S&T 是將子公司分割在外，且 S&T 管理層沒有參與，並不屬於涉嫌詐欺，因此也不會面臨相關風險。

Hauck&Aufhauser 進一步指出，該報告對 S&T 所提出的相關指控，不是不正確，就是不足以改變對其看好態度，且 S&T 股價短線修正過度，重申買進評等。

樺漢也重申，公司營運一切正常，未受子公司事件影響，目前仍持續密切追蹤 S&T 最新發展狀況，並已針對該報告中所指相關事由已主動委請會計師及律師深入調查中，待調查報告完成後將正式對外公告，S&T 營運也一切持續穩定發展。

國內法人則分析，S&T 占樺漢營收 50%，獲利比重 17%，但 S&T 事件並未跟公司營運績效有關，因此對樺漢並不會造成影響，短期來自 S&T Kontron、帆宣在手訂單創高及 ODM 業務強勁，在缺料緩解下，訂單將轉為營收成長動能。