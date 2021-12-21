通膨隱憂擾亂金融市場 瑞銀：不至於影響明年需求

通膨與供應鏈瓶頸衝擊金融市場，瑞銀資產管理表示，供應鏈短缺是引發全球通貨膨脹的實質因素，這波通膨將使得需求被迫延後，但不至於影響 2022 年的市場需求。

瑞銀指出，價格高升壓力和過去 10 年的通縮 (disinflationary) 環境大相逕庭，也對經濟活動帶來重大的負面影響。

相對的，通膨現象同樣帶來一線希望，廣泛的通貨膨脹也是經濟生產力極大 化下的現象，預期透過產能增加對供應鏈瓶頸的緩解，加上勞工所得的強勁成長，將會超過價格上漲帶來的影響後果，使得需求延後，但不至於破壞 2022 年的需求。

瑞銀表示，和 2009 年 6 月期間相比，用以衡量企業投資的一項指標也就是資本財，從 2020 年 4 月以來的 15 個月呈現強勁復甦，對於想借款的企業而言，透過銀行取得融資也相對容易，而商用和工業用放款需求亦逐步提升，既然資本支出成長受到供應鏈瓶頸短暫阻礙，成長動能將持續成長。

瑞銀表示，2022 年已開發經濟體必定開始升息，對於聯準會而言，代表此次緊縮政策的步伐加快許多，而央行刺激政策退場，表面上看起來不利於風險性資產表現，但退場動作連結的是正向的經濟結果。

瑞銀資產管理多元資產投資組合長 Nicole Goldberger 表示，股市指標和政府債券殖利率顯示，投資人低估了優於經濟成長趨勢的軌道，儘管 Omicron 變種病毒可能短期造成不利影響，但預期不會比前波病毒造成更深遠的成長不利，經濟成長動能能夠繼續保持。

Nicole Goldberger 指出，優於預期的經濟成長推升債券殖利率，投資人應考慮透過直接或間接投資於能源股票，增加對原物料的曝險，以抵銷通 膨對股票和債券的風險。

