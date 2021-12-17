Omicron病毒+通膨擔憂 英國12月消費者信心指數跌至-15

根據市場研究機構 GfK 在週五 (17 日) 公布的最新調查數據顯示，在 Omicron 變種病毒快速蔓延以及通膨擔憂持續的情況下，英國今年 12 月消費者信心指數下滑至 - 15，但仍好於市場預期。

數據顯示，英國 12 月消費者信心指數下跌至 - 15，低於 11 月的 - 14，不過高於市場預期的 - 18。

GfK 客戶策略總監 Joe Staton 表示：「數據表明消費者在聖誕節前不願意進行大筆採購。Omicron 變種病毒在一個糟糕的時候出現，很可能會出現新的防疫封鎖限制措施。對於英國消費者信心來說，這似乎將會是一個黯淡的冬天。」

Staton 也表示，由於即將到來的防疫相關限制措施和高度不確定性，消費者信心不太可能很快恢復。

英國消費者對經濟和個人財務狀況的看法在 12 月也略有惡化，主因是對生活成本上漲和升息前景的擔憂。

在供應鏈中斷和能源成本持續飆升的推動下，英國 11 月的通貨膨脹率加速至 5.1%，創下 10 多年來的新高，較央行目標水準高出 2 倍。

在對抗通膨飆升之際，英國正遭受 Omicron 變種病毒所擾，週四 (15 日) 單日確診數更飆逾 7 萬，改寫疫情爆發以來新高。然而，央行似乎認為，通膨飆升壓力已超越新變異株為經濟帶來的風險。

英國央行 (BOE) 週四意外宣布升息，將政策利率自歷史低點的 0.1% 調升至 0.25%，將債券購買計劃規模維持在 8750 億英鎊，為去年疫情爆發以來第一家升息的 G7 央行。

英國央行周四也稱，最新經濟情勢顯示升息條件已獲滿足，勞動力市場依舊緊俏且還在收緊，另有跡象顯示，國內成本和物價壓力將延續更久。