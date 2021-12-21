〈台幣〉一度升破27.8元關卡 升幅回吐平盤震盪

美國社福法案卡關，使得美債殖利率應聲下挫，美元也小幅滑落，新台幣匯率今 (21) 日一度升破 27.8 元關卡，最高來到 27.795 元，但美元買盤隨之出籠，使得匯價拉回平盤附近震盪；台股早盤反彈逾百點，在電子權值股領軍下，一舉站回月線及短均。

變種病毒 Omicron 正在全球快速蔓延，市場避險情緒濃厚，但美國民主黨溫和派表態不支持拜登政府 1.75 兆美元社會福利法案，三年期美債殖利率應聲下跌，使得美元同步承壓，不過，跌幅相對有限。

新台幣兌美元匯率昨天走貶，收在 27.84 元，創 1 個多月新低，今天最高升抵 27.795 元，升值 4.5 分，與昨天相當，最低則貶至 27.86 元，在買賣匯兩股力道拉鋸下，匯價又回到平盤附近整理。

台股方面，隨著聯發科、聯電等電子權值股回神，指數由黑翻紅、上漲逾百點，一度攻抵 17775 點，收復 5、10 日線與月線，但時序接近耶誕假期，部分外資提前放假，使得量能偏低，多方追價力道有限。

觀察主要貨幣兌美元表現，泰銖早盤貶值 0.33%，韓元也貶 0.19%，日圓同步翻貶，新加坡幣升值 0.07%，人民幣升 0.01%，新台幣早盤也微幅升值。