美參議員曼欽不挺拜登支出法案 電動車股盤中全慘跌

美國聯邦參議員曼欽（Joe Manchin）表態不支持總統拜登的 1.75 兆美元「重建美好」法案，購買電動車的補貼提案恐將難產，特斯拉等電動車股與充電股周一（20 日）盤中股價全慘跌。

特斯拉 (TSLA-US) 盤中下跌 3.15%，每股暫報 903.04 美元，標普 500 指數與道瓊工業指數分別下跌 1.3% 與 1.4%。

小型電動車股也受到消息衝擊，Fisker(FSR-US) 下跌 4.4.52%，每股暫報 16.25 美元，Rivian(RIVN-US) 下跌 6.8%，每股暫報 91.06 美元。

中國電動車製造商蔚來汽車 ADR(NIO-US) 盤中挫跌 6.37%，每股暫報 28.09 美元。該公司上周六才舉辦新車發表會，並秀出第五款新型電動轎跑 ET5，售價 32.8 萬元人民幣（約 143.2 萬元新台幣），預計明年 9 月開啟交付，同時也宣布另一款 ET7 將於明年 3 月在中國上市，然而利多消息卻被曼欽投下的震撼彈消磨殆盡。

「重建美好」法案中的電動車稅收抵免可將購車價格降低約 8,000 至 12,000 美元，主要取決於汽車是否由工會勞工製造等因素，而福特汽車 (F-US) 與通用汽車 (GM-US) 皆受益於公會條款，兩家汽車製造商也有電動車生產計畫，盤中股價也分別下跌 2.96% 與 2.61%。

電動車目前在美國的滲透率約為 3%，不過未來還會再成長，尤其法案中的稅收抵免是一大助力，產品的選擇與可得性正迅速增加，預計明年美國約有 12 款電動車讓消費者選購，包括通用的電動悍馬車（GMC Hummer）、福特的 F-150、Rivian 的 R1T、特斯拉的 Cybertruck 等電動皮卡。

除電動車哀鴻遍野外，充電股也受累挫跌，ChargePoint(CHPT-US) 和 Volta(VLTA-US) 分別下跌 4.94% 與 8.82%。

隨著稅收抵免的消息暫時消失，電動車投資人不得不關注產品發布與新創公司產能提升，作為 2022 年電動車股成長的催化劑。