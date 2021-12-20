〈外銷訂單〉12月可望站穩600億美元 Q4、全年將同創高

11 月外銷訂單在供應鏈料況改善、國際原物料價格續居高檔等因素帶動下，刷新歷史新高，展望未來，經濟部統計處處長黃于玲今 (20) 日指出，12 月外銷訂單在高基期影響下，預期將較 11 月下滑，但仍可望站穩 600 億美元大關，第四季單季、全年外銷訂單則可望同步改寫歷史新高。

統計處估 12 月外銷訂單金額將達 605-620 億美元，月增幅 - 5.3% 至 - 7.6%，年增幅 - 0.1% 至 2.4%，仍有機會連二十二紅，第四季外銷訂單估達 1851-1866 億美元，季增幅 7.8% 至 8.7%，年增幅 8.9% 至 9.8%，全年則將達 6667-6682 億美元，年增幅 24.9% 至 25.2%。

黃于玲表示，11 月外銷訂單優於預期，主要有兩大因素，包含部分廠商反應 11 月供應鏈缺料情況較上月改善，帶動訂單明顯回升，其次則是手機、筆電需求穩健，加上 5G、車用電子長期發展趨勢不變，支撐電子、資通訊產品接單優預期，傳統貨品也在國際原物料較去年同期上揚下，維持強勁動能。

黃于玲進一步表示，今年全球經濟在疫苗施打普及下，穩健復甦，且無論疫情影響與否，台灣半導體、3C 電子、組裝代工等產業都深具數位經濟、企業數位轉型趨勢發展立基，也是今年外銷訂單創高的主要因素。

展望未來，黃于玲認為，包含新型變種病毒、供應鏈瓶頸，仍將影響外銷接單表現，且今年整體基期墊高，明年外銷訂單能否保持成長，還需觀察。