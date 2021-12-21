立院三讀新版生技條例 擴大租稅優惠、2031年底落日

生技條例年底落日，立法院會今 (21) 日三讀通過新版的「生技醫藥產業發展條例」，租稅優惠將延長 10 年至 2031 年 12 月 31 日止，新條例納入精準醫療、再生醫療、數位醫療及受託開發製造生技醫藥產品的業者，同時增訂投資全新機械設備可抵減 1 年內營所稅 5% 或分 3 年抵減 3%。

為因應先進醫療發展，培養新興科技護國群山，行政院會 9 月通過經濟部擬具的生技新藥產業發展條例修正草案，並將法案名稱修正為生技醫藥產業發展條例；立法院長游錫堃日前召集朝野協商，但仍未對有關生技醫藥產業定義的條文達成共識，因此保留，全案今天完成三讀。

新版生技條例增訂新劑型製劑、再生醫療、精準醫療、數位醫療、受託開發製造生技醫藥產品為租稅獎勵適用範圍，完備我國生醫產業，朝向研發與製造並重。

根據條例內容，在研究與發展支出投資抵減率方面，由目前的 35% 調降為 25%，且限定適用對象為從事研發或研發製造的生技醫藥公司，CDMO 則不適用，主要因為營利事業所得稅已從 25% 降至 20%，抵減率也應調降，且產創條例抵減率僅 15%，考量生技條例特性給予 25%，已相對優惠。

該條例明定「個人股東」參與投資未上市或未上櫃之生技醫藥公司，於同一生技醫藥公司達 100 萬元以上取得新股且持股滿 3 年，可就投資金額 50% 限度內，自當年度起 2 年內減除所得額。每年減除金額合計以 500 萬元為限。

經濟部指出，為強化留才攬才誘因，針對高階專業人員及個人技術投資人因獎酬、技術入股或認股權憑證取得的新股，經持有且任職服務或提供服務一定年限，可選擇取得股票時之時價或轉讓時之時價孰低者課稅，以吸引國際高階專業人才參與生技醫藥公司經營。