〈國泰永續金融論壇〉國泰金年底前完成碳盤查 蔡宏圖喊No ESG No Money

國泰金 (2882-TW) 董事長蔡宏圖今 (7) 日於《2021 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇》致詞時表示,金融機構開始推動 No ESG, No Money,金融業挺善或惡業要用高標準;總經理李長庚也指出,國泰金從 2012 年就啟動碳盤查,預計今 (2021) 年底完成碳盤查,將用於低碳授信、低碳投資配置。

蔡宏圖指出,在 2022 國泰集團即將成立滿 60 年之際,深刻體認到一個企業要能夠長久發展,除了自己努力,也要利害關係人一起進步,一個好的企業要兼具「永續表現」與「企業獲利」,才能展現長期競爭力。

蔡宏圖進一步表示,在全球供應鏈「No ESG, No Business 」同時,金融機構也開始推動 「No ESG, No Money」,國泰金控不僅要自己好,還希望用集團資產的影響力化為動力,去議合企業,讓全台灣產業一起好,一起永續、減少碳排。尤其台灣經常有地震、颱風侵襲,更易受氣候變遷的衝擊,所以更是要有「No ESG, No Taiwan」的觀念。

蔡宏圖說,國泰金是金融業,幫忙大家管理財富及企業給予資金資源,是夢想的推手。如今國際主流更重視企業永續,金融機構支持的是善業或是惡業,一樣會被用高標準來檢視,需要跟上時代。

金管會主委黃天牧日前要求金融業者啟動碳盤查,盤點並思考自身碳排量,以及投融資客戶的碳排量;對此,李長庚表示,國泰金自 2012 年就開始進行碳盤查,一開始是計算投資資對象每百萬營收有多少碳排放量,到了 2018 年,開始進行比較細的碳盤查,針對範疇一、二、三透過各種模型盤查與預估,歷經十年,所有子公司一起努力,預計今年底就可以完成所有碳盤查,將用於低碳授信、低碳投資配置。

國泰除了自身努力外,更透過議合推動企業回覆 CDP 並鼓勵減碳,於 2020 年底已議合了 670 家次,其中,國泰擔任主導投資人議合成功的企業隔年 CDP 成績進步的比率高達 65%,截至 2021 年更增加至 724 家次。

國泰金更宣布金控暨旗下各子公司將更積極持續進行「零碳營運轉型」,承諾接軌全球再生能源百分之百倡議「RE 100」,於 2030 年全面使用綠電,2050 年達到淨零碳排,進一步邁向零碳經營之路。