〈國泰永續金融論壇〉國泰金年底前完成碳盤查 蔡宏圖喊No ESG No Money

國泰金 (2882-TW) 董事長蔡宏圖今 (7) 日於《2021 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇》致詞時表示，金融機構開始推動 No ESG, No Money，金融業挺善或惡業要用高標準；總經理李長庚也指出，國泰金從 2012 年就啟動碳盤查，預計今 (2021) 年底完成碳盤查，將用於低碳授信、低碳投資配置。

蔡宏圖指出，在 2022 國泰集團即將成立滿 60 年之際，深刻體認到一個企業要能夠長久發展，除了自己努力，也要利害關係人一起進步，一個好的企業要兼具「永續表現」與「企業獲利」，才能展現長期競爭力。

蔡宏圖進一步表示，在全球供應鏈「No ESG, No Business 」同時，金融機構也開始推動 「No ESG, No Money」，國泰金控不僅要自己好，還希望用集團資產的影響力化為動力，去議合企業，讓全台灣產業一起好，一起永續、減少碳排。尤其台灣經常有地震、颱風侵襲，更易受氣候變遷的衝擊，所以更是要有「No ESG, No Taiwan」的觀念。

蔡宏圖說，國泰金是金融業，幫忙大家管理財富及企業給予資金資源，是夢想的推手。如今國際主流更重視企業永續，金融機構支持的是善業或是惡業，一樣會被用高標準來檢視，需要跟上時代。

金管會主委黃天牧日前要求金融業者啟動碳盤查，盤點並思考自身碳排量，以及投融資客戶的碳排量；對此，李長庚表示，國泰金自 2012 年就開始進行碳盤查，一開始是計算投資資對象每百萬營收有多少碳排放量，到了 2018 年，開始進行比較細的碳盤查，針對範疇一、二、三透過各種模型盤查與預估，歷經十年，所有子公司一起努力，預計今年底就可以完成所有碳盤查，將用於低碳授信、低碳投資配置。

國泰除了自身努力外，更透過議合推動企業回覆 CDP 並鼓勵減碳，於 2020 年底已議合了 670 家次，其中，國泰擔任主導投資人議合成功的企業隔年 CDP 成績進步的比率高達 65%，截至 2021 年更增加至 724 家次。

國泰金更宣布金控暨旗下各子公司將更積極持續進行「零碳營運轉型」，承諾接軌全球再生能源百分之百倡議「RE 100」，於 2030 年全面使用綠電，2050 年達到淨零碳排，進一步邁向零碳經營之路。