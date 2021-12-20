不想當韭菜？配息金管家守護你的現金流

儘管人人都知道總報酬才是投資最重要的指標，但是配息更是大家心裡不能說卻最渴望的秘密。要如何搭建配息組合才適合現在的市場狀況？要怎麼挑選，才能避開「你要他的息，他要你的本金」的基金？鉅亨買基金為解決這個投資需求，推出了趨勢寶「配息金管家」，來看值不值得你投資。

1. 配息金管家策略：股債兼備才是領息好策略

講到配息，大多數的人都會聯想到債券型基金。參考下圖，確實配息是債券資產主要的報酬來源，全球高收益債券與新興市場債券的利息佔比將近 100%。但全球股票（下圖以全球高股息為例）因為總報酬更高，因此可以提供更多的配息空間，而且股票相較更能抵禦通膨與升息，因此股票型基金也應該被納入選擇之中。

而在新興市場中，儘管新興股票與新興債券的報酬率表現相近，但考量到愛息族通常不喜歡波動較大的資產，新興債券會是比較好的選擇。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料期間 2011/11/30 - 2021/11/30，績效以美元計算。指數分別為 MSCI 全球、新興市場股票，與美銀美林各類債券指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

2. 配息金管家績效回測：現金流＋長期報酬全都要

如果將全球高收益債券、新興市場債券和全球高股息都納入配息投資組合當中，是不是代表績效也會因為多元化而被分散？配息金管家不僅涵蓋這三類資產，而且，如果將此策略回朔到 1999 年底，這個策略不僅勝過全球投資級債，也打敗了全球股票。

配息金管家策略反而受惠於資產多元化，相較債券資產更能漲，相較股票資產波動更小。想要同時掌握現金流和長期報酬表現的人，可以考慮選擇這個投資策略。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，資料期間 1999/12/31 – 2021/11/30。指數為 MSCI 全球股票、美銀美林全球高收益債、新興市場債與全球投資等級債券指數。配息金管家策略為 35% 全球高股息 + 35% 全球高收益債券 + 30% 新興市場債券。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

3. 配息金管家基金怎麼挑？除了績效，還有配息穩定性

配息固然重要，但總報酬更重要！相信愛息族都聽過這句話，因此配息金管家除了挑選中長期績效都不錯的基金之外，也同時到配息合理性，配息金管家精選三類資產中過去幾年內總報酬超越配息率、配息率波動度較低的基金，來完成搭建適合長期持有的領息組合。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，資料期間 2021/11/30，績效以美元計算。指數分別為 MSCI 全球、新興市場股票，與美銀美林各類債券指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

不盲追高配息，配息金管家照顧你的現金流

雖然大多數人都知道選擇配息基金時，應該要兼顧報酬率，也應該要選擇不會從淨值中配息的基金，但卻不知道應該挑選哪些資產跟基金。配息金管家便是為了解決這樣的投資需求，而被打造出來的。配息金管家精選全球高股息、全球高收益債和新興市場債券基金，並且，同時考量中長期績效與配息穩定性。適合配息需求落在年化配息率 4% 左右，又希望資產可以有長期上漲潛力的投資人。

鉅亨精選基金

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本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上 下波動。

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