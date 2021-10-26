〈大立光首買庫藏股〉大立光首日大買200張庫藏股 執行率近15% 外資仍站賣方

大立光 (3008-TW) 今 (26) 日起執行庫藏股買回，下午公告首日就進場買進 200 張，每股均價 2161.33 元，總計花費 4.32 億元，執行率 14.9%，不過大立光今日股價收盤 2160 元，上漲 7.2%，成交量則放大至 2415 張，但外資持續站在賣方，賣超 713 張。

大立光董事會昨日決議，擬在每股 2025-3300 元間買回 1342 張庫藏股，以最高價計算，大立光最多約砸 44 億元銀彈護盤，以今天買進的張數計算，金額達 4.32 億元，大立光此次買回庫藏股首日成交均價，也創台股上市公司買回庫藏股新高價紀錄。

大立光今日收在 2160 元，較昨日大漲 145 元或 7.2%，成交量放大到 2415 張，成交值也放大到 52.5 億元。

對於大立光今日起執行買回庫藏股，分析師張陳浩指出，就市場交易面與過去經驗來看，公司雖投入資金買回庫藏股，但仍許多個股並沒有止跌反而再下殺，今天大立光股價走勢開高並一度攻上漲停後打開，顯示短線對投資人確實產生激勵效果，後勢仍待觀察。

張陳浩認為，大立光買回庫藏股，多數是經營者認為股價受委曲，且中長線營運表現包含獲利，都可有再突破空間，因此才會採用庫藏股。

張陳浩指出，大立光股價今年以來跌幅超過 3 成，目前股價型態並沒有築底跡象，庫藏股恐難推升股價 V 轉，宣示護盤決心意義較大，也讓市場投資人重新檢視並注意大立光基本面，並可分批承接。

大立光股價今天開高，一度攻上漲停價 2215 元，但盤中股價震盪，個股單日成交值也放大到 52.5 億元，三大法人今天外資賣超 713 張，投信買超 43 張，自營商買超 107 張。