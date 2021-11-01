Novavax新冠疫苗獲印尼EUA 早盤股價勁揚逾8%

美國新冠疫苗開發商 Novavax 與其印度血清研究所（Serum Institute of India）周一（1 日）共同表示，其 COVID-19 疫苗已獲印尼緊急使用授權（EUA），這是該疫苗在全球獲得的首個 EUA。

Novavax(NVAX-US) 早盤股價受消息提振，截稿前大漲 8.51%，每股暫報 161.50 美元，此前 Novavax 已向加拿大與歐洲藥品管理局（EMA）申請 EUA。

Novavax 的疫苗將由全球最大的苗製造商血清研究所生產，並以該印度公司的品牌名稱 Covovax 銷售，Novavax 表示預計將立即開始將疫苗送至印尼。

印尼預計今年將收到 2,000 萬劑 Novavax 的次單位蛋白疫苗，但印尼食品藥物管理局（National Agency of Drug and Food Control）局長 Penny Lukito 對此並未回應。

Novavax 目前已在多個國家申請 EUA，包括英國、澳洲、印度、菲律賓等，而該公司在日本的合作夥伴武田製藥上周五表示，正在尋求監管機關的批准，以便明年年初在日本開始施打。

Novavax 與其印度合作夥伴血清研究所曾共同承諾提供逾 11 億劑疫苗給 COVAX 機制，一旦其疫苗在世界衛生組織（WHO）確定列入「緊急使用清單」後，將從今年開始供應，並持續至 2022 年。

然而，Novavax 把在美國申請 EUA 的時間推遲到今年年底，根據媒體 Politico 上月報導稱，該公司遇到生產與品質問題。

Novavax 的疫苗在美國後期的臨床實驗數據顯示，其有效性超過 90%，而且能對抗新冠各種變種病毒。