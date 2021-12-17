〈航運指數〉SCFI續創高 美西、美東線運價連袂漲上新高

上海航交所今 (17) 日公布最新 SCFI 綜合指數，較上周續漲 83.64 點至 4894.62 點，周漲 1.74%，也再度改寫新高紀錄，其中，美西線每 FEU(標準 40 呎櫃) 運價續飆 119 美元至 7419 美元，而美東線更大漲 339 美元至 10983 美元，雙創新高，歐洲線則維持小幅反彈，貨攬業者樂觀看待，由於供應鏈瓶頸難解，明年海運市況仍是大好的一年。

本周美西線每 FEU 報價來到 7419 美元，較上周續漲 119 美元，增幅 1.63%，美東線也連 3 升至 10983 美元，較上周大漲 339 美元，周漲幅多達 3.18%。

而歐洲線每 TEU(標準 20 呎櫃) 運價同樣連 3 漲，較上周小漲 6 美元至 7603 美元，微漲 0.08%，處歷史高檔區整理。

貨攬業者指出，各航線運價不是創新高就是新高，原因在於供應鏈處在嚴重失衡，但終端零售仍積極拉貨，即便港口塞櫃問題略舒緩，事實上，貨物只是拉走不堆在港口，但仍缺乏卡車和鐵路運輸運能，內陸還是繼續塞。

貨攬業者進一步提到，截至 12 月 15 日，美西塞港再寫下歷史新紀錄達 111 艘，若放眼全球港口，塞港更逼近 600 艘，換算有高達 15% 的海運運能閒置中，「現在海運市場已沒有淡旺季之分」，因此，船公司並不急著簽長約，目前看到的新約多半是大型直客用完過去的合約量，而積極進行補充合約，顯示明年市況還是很熱，並無明顯回檔跡象。

