宏亞活化資產出售八德舊廠 每股貢獻3.65元明年Q1入帳

食品廠宏亞食品 (1236-TW) 今 (17) 日在公告以 4.63 億元的價格出售，其在八德舊廠的土地及建築物，預計處分利益為 3.96 億元，對於每股貢獻 3.65 元，宏亞主管指出，這筆宏亞持有並已經由市地重劃爲住宅區的資產處分案，預計在明年第一季入帳。

宏亞今天處分的桃園八德舊廠包括土地 866.3 坪及建物 583.05 坪，是宏亞食品在 1976 年成立時取得，也算是宏亞食品的「起家厝」，並已經由市地重劃劃入八德重劃區内，並鄰近八德國小及捷運綠線，土地分區列為住宅區，建商預計以 4.63 億元接手。宏亞在此地經營的生產線 5 年前早已遷入桃園八德的建國廠園區內生產，園區內並包括經營「巧克力共和國」的觀光工廠營運中。

宏亞目前的生產重心集中在桃園八德建國廠區，園區內並經營「巧克力共和國」觀光工廠。(鉅亨網記者張欽發攝)

宏亞除今天的處分桃園八德舊廠資產案外，對於手中資產進行活化之外，公司日前以 2.79 億元向冠德 (2520-TW) 購入在新店的「冠德市政廳」商辦面積達 525.69 坪，預計在 2022 年 5 月遷入，在總公司完成遷入之後，現有的新店寶興路 1000 餘坪廠辦資產，也進一步考慮活化並且出售。

宏亞主管指出，宏亞積極活化資產並且帶入現金流，資金也將用於新購置新生產設備用於製造本身的強化。

宏亞食品擁有國民經典零食「77 乳加」及經營禮坊喜餅並以桃園建國廠園區「巧克力共和國」的觀光工廠，今年前三季稅後虧損 2581 萬元，每股稅後虧損 0.24 元。但在明年春節在 1 月，春節禮品的銷售挹注可望挹注第四季的營轉盈。