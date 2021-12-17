〈宏碁醫療布局〉攜中榮提升友邦醫療量能 明年再拓新產品線

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 與旗下宏碁智醫 (6857-TE) 今 (17) 日攜手晉弘(6796-TE)、台中榮總，共同捐贈友邦諾魯共和國筆電、醫療診斷解決方案、醫療器材等，進一步協助當地提升醫療品質，董事長陳俊聖指出，旗下醫療產品致力解決醫療落差問題，除繼續申請各國 FDA 認證外，明年將再拓展新醫療產品線。

陳俊聖表示，台灣在生物科技 (BioTech) 發展上，一直在思考如何將高科技利基導入醫療發展，近期發現以 AI 診斷判讀導入是最可行的商業模式，因此推出 VeriSee DR 糖眼篩檢、視訊診療軟體 TeleMed 等產品，有助協助偏鄉、友邦降低醫療落差。

宏碁智醫 VeriSee DR 目前取得台灣、泰國、印尼、菲律賓、越南等地醫材或使用許可證，視訊診療軟體 TeleMed 則同樣拿到台灣 TFDA 認證，陳俊聖說，台灣核發的 AI 醫療應用 FDA，宏碁已至少拿下兩張，明年也將針對 VeriSee AMD(老年性黃斑部病變輔助篩檢軟體) 等應用領域拓展，申請 FDA。

宏碁這次捐贈是透過台中榮總牽線，除將捐贈友邦諾魯共和國筆電外，旗下宏碁智醫也將提供糖眼篩檢 VeriSee DR、視訊診療軟體 TeleMed，並結合晉弘科技 horus Scope 眼底鏡、五官鏡，提升當地糖尿病視網膜病變診斷、遠距問診服務。

宏碁說明，諾魯共和國因天氣炎熱、國民飲食習慣，糖尿病及併發症等慢性疾病盛行率高，加上長期面臨醫療資源不足問題，據國際糖尿病聯盟報告顯示，諾魯國民總人口近 1.1 萬人，其中 20-79 歲罹患糖尿病人口約 1500 人，占比高達 23%。

除宏碁提供軟硬產品外，晉弘則以眼底攝影機起家，董事長兼總經理鄭竹明今日也出席表示，晉弘已陸續推出耳、鼻、口、皮膚等手持式數位五官鏡，此次捐贈的數位式五官鏡也可望降低前線醫護人員看診時病毒染疫風險。