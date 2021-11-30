Q3印度PC出貨寫新猷 宏碁商用桌機年增55.7%最強勁

研調機構 IDC 今 (30) 日表示，印度第三季個人電腦市場出貨量達到 450 萬台，年增 30%，創歷史單季新高紀錄，也是連五季成長，台品牌雙 A 宏碁 (2353-TW)、華碩 (2357-TW) 也穩居前五大品牌，其中，宏碁在商用桌機拿下 31.5% 市占，出貨量年增 55.7%，居各品牌之冠。

IDC 表示，印度個人電腦市場雖然持續面臨供應吃緊、物流等挑戰，但整體需求仍大於疫情前水準，也助推各大品牌廠出貨保持成長，統計第三季印度筆電就在商用、家用等需求帶動下，單季首度超過 300 萬台大關，桌機出貨量年增幅也達 30.5%。

IDC 進一步分析，印度個人電腦供不應求狀況主因來自企業、中小型企業恢復採購，隨著前三大品牌供應商供給有限，預期部分訂單將轉移到其他供應商，有助提升宏碁、華碩等品牌市占率，也認為企業等商用需求將持續支撐明年個人電腦需求。

觀察印度第三季品牌市占，前三名仍為惠普 (HP-US)、戴爾 (DELL-US)、聯想等，市占率分別達 28.5%、23.8%、18.6%，台廠宏碁、華碩則各以 8.6%、8.5% 市占，分居四、五位。

IDC 表示，宏碁、華碩第三季雙雙創下品牌在印度的銷售紀錄，分別出貨 38.1 萬台、37.6 萬台，其中，宏碁在商用桌機市場拿下 31.5% 市占居冠，華碩也在家用市場中擠進前四名，市占率年增 6 個百分點。