〈國泰投信展望〉張錫：台股走向高毛利率時代 可望再拉高殖利率

台股今 (2021) 年強強滾，不過目前面臨「萬八」關前近關情怯，大盤已來到相對高位，未來是否還有向上空間備受關注，國泰投信董事長張錫表示，台股走向高毛利率時代，可望再拉高殖利率，明年依舊多頭可期。

新冠疫情自 2020 年 3 月爆發迄今，觀察疫情爆發以來 (2020/3/31~2021/11/30)，台股漲幅達 80%，堪稱居美、歐、中、日等各國主要指數漲幅之冠。

國泰大中華基金暨國泰小龍基金經理人陳怡光表示，台股企業獲利頻創新高，2021 年獲利上看新台幣 4 兆元，是 2019 年的 2 倍之多，台灣上市公司獲利動能強勁，顯示台股上漲屬「有基之彈」，基本面堅實是股市持續向上攻堅，且是外資近期轉賣為買的關鍵。

金管會本月 6 日公布，11 月底外資累計淨匯入餘額 2248.04 億美元，創史上新高金額，單月外資淨匯入 60.98 億美元（約新台幣 1696 億元），創史上最強 11 月，且是 2009 年 9 月之後的單月淨匯入金額新高。

陳怡光指出，吸引外資資金湧入有三因素，一是台股高殖利率吸睛，雖大盤指數價位墊高，使台股殖利率略降至 2.7%，但依舊高於德國 2.2%、韓國 2.1%、中國 2%、美國 1.8% 等各國股市殖利率，從全球主要股市殖利率角度來看，台股擁有相對高的殖利率優勢，當市場震盪時，高殖利率的特性可發揮抗震效果，這使台股不僅具備高成長性，還有高殖利率「雙高」優勢。

二是，從評價面角度來看，台灣上市櫃企業獲利頻創新高，台股本益比也因企業獲利上升而降至歷史區間下緣，目前本益比約 13.2，處在歷史低檔水位，且較過去 10 年本益比平均值約 15 倍還來得低，換句話說，當前台股依舊是物美價廉。

三是，從產業基本面來看，國泰投信董事長張錫認為，台灣產業已從毛利率 3~4% 走向高附加價值，也就是高毛利率時代；再者，2021 年全體上市櫃企業獲利強勁，前 3 季 3.22 兆，全年 4 兆有望挑戰，如此企業將有望提高股利配發金額，進而拉高台股殖利率；最後，是新科技發展方興未艾，台灣更在全球科技產業中扮演要角，預料半導體、電動車、元宇宙等趨勢商機，仍是 2022 年台股發展的重要主軸。

整體來看，今年在台商資金回流助攻下，台股屢創新高，未來在疫苗覆蓋率持續提升下，外資將陸續回補，大盤指數挑戰萬八且持續向上攻堅，實可樂觀以待。