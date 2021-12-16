〈美股早盤〉市場消化央行決策 道瓊漲逾150點、標普接近新高

在消化全球央行政策決議後，美股周四 (16 日) 漲跌不一。截稿前，道瓊工業指數漲逾 150 點或 0.4%，那斯達克綜合指數平盤震盪，標普 500 指數漲 0.25%，接近歷史高點，費城半導體指數跌 0.65％。

Fed 周三表示將加速縮減購債步伐，量化寬鬆政策 (QE) 將在明年 3 月退場，並暗示 2022 年底前將升息 3 次。

另一方面，英國央行 (BOE) 和歐洲央行 (ECB) 周四相繼公布最新貨幣政策，前者意外宣布升息，後者則維持利率不變，但也調整了明年 Q1 的緊急購債步調，並宣布明年 Q2 至 Q3 擴大常規購債規模。

截稿前，10 年期美債殖利率下滑至 1.448％，美元跌破 96 關卡，帶動金價漲逾 1%。

先前升息周期表現良好的材料、銀行股普遍走高，蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜(AMZN-US) 等大型科技股普遍下跌。

隨著超級央行周展開，在衡量通膨壓力的同時，全球央行也在努力平衡 Omicron 變異株對經濟復甦帶來的風險。

美國公布上周初領失業金人數小幅回升，至 20.6 萬人，略高於市場預期，續領人數則續創疫情爆發後新低，下滑至 184.5 萬人，勞動力市場依舊緊俏。

截至台北時間周四 (16 日)22 時許：

道瓊工業指數上漲 152.15 點或 0.42%，暫報 36079.58 點

那斯達克綜合指數上漲 4.15 點或 0.03%，暫報 15568.41 點

標普 500 指數上漲 11.71 點或 0.25%，暫報 4721.56 點

費半下跌 25.38 點或 - 0.65%，暫報 3910.62 點

台積電 ADR 上漲 0.06% 至每股 119.97 美元

10 年期美債殖利率下跌至 1.448％

紐約輕原油上漲 1.10％ 至每桶 71.65 美元

布蘭特原油上漲 0.88% 至每桶 74.53 美元

黃金上漲 1.38% 至每盎司 1788.80 美元

美元指數下跌至 95.87

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

達美航空 (DAL-US) 早盤上漲 2.43％，至 37.50 美元。

達美航空 (Delta Air Lines) 看好假期需求強勁，周四預計 Q4 營收將恢復至 2019 年的 74%，優於先前預估，並調升 Q4 獲利展望。

AT&T(T-US) 早盤上漲 2.98％，至 22.83 美元。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師將 AT&T 股票評等自「中立」(equal-weight)調升至「增持」(overweight)，看好 AT&T 將旗下媒體資產與 Discovery 合併的行動，讓該集團更專注於發展通訊業務。

埃森哲 (ACN-US) 早盤上漲 10.17％，至 413.45 美元。

隨著雲端和網路安全需求增長，IT 顧問公司埃森哲 (Accenture) 周四公布優於預期的營收展望，並預計全年營收增幅將自先前預估的 12%-15%，提升至 19%-22%。

今日關鍵經濟數據：

美國 12 月費城 Fed 製造業指數報 15.4，預期 27.0，前值 39.0

美國 11 月新屋開工年化月增率報 11.8％，預期 3.3%，前值自 - 0.7% 下調至 - 3.1%

美國 11 月新屋開工年化總數報 167.9 萬戶，預期 157 萬戶，前值自 152 萬戶下修至 150.2 萬戶

美國 11 月營建許可月增率報 3.6％，預期 1.0%，前值自 4.0% 上調至 4.2%

美國 11 月營建許可總數報 171.2 萬戶，預期 167 萬戶，前值自 165 萬戶上調至 165.3 萬戶

上：新屋開工月增率，下：營建許可月增率 (圖：Zerohedge)

美國上周 (12/11) 初領失業金報 20.6 萬人，前值自 18.4 萬人上調至 18.8 萬人

美國上周 (12/4) 續領失業金報 184.5 萬人，前值自 199.2 萬人上調至 199.9 萬人

華爾街分析：

Brooks Macdonald 投資總監 Edward Park 認為，Fed 抑制通膨但沒有將利率推高至可能傷害經濟復甦的水平，有種「金髮女孩」的詮釋，他看好股市在年底前繼續走高。

Pantheon Macroeconomics 首席經濟學家 Ian Shepherdson 稱，最新預測結果顯示，Fed 的思維已和市場一致，現在的關鍵問題在於升息的時間點。他預計在沒有 Omicron 影響的情況下，Fed 的升息時程將落在明年 3 月。

然而，考慮到近期各地顯示確診病例激增，可能為經濟帶來不確定性，Shepherdson 認為首次升息時間也可能延後至 5 月，且 9 月和 12 月將再度升息。