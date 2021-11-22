澳洲自12月起開放留學生、技術工作者等入境

澳洲總理莫里森 (Scott Morrison) 22 日宣布，自 2021 年 12 月起，澳洲將重新接受海外留學生、打工渡假者、或持技術工作簽證、難民簽證等的外國籍人士入境該國。

澳洲自 2020 年 3 月以來，由於 COVID-19 全球大流行，原則上禁止外國籍旅客入境，考量疫苗接種普及，因而決定放寬境管。

另外，自 2021 年 12 月 1 日起，澳洲有一部份的洲也同意日本籍和韓國籍旅客們入境之後不用隔離，不過有幾個必要條件。一、持有必要簽證，二、已完成 COVID-19 疫苗完整接種，三、持出發前三天內 PCR 檢測陰性證明，四、如果是日本籍旅客，必須是自日本啟程等。

澳洲當局表示，關於日本或韓國籍旅客，就算是一般觀光客、只要符合上述條件就可入境；澳洲自 21 日 (週日) 起，已接受符合同樣條件的新加坡籍旅客入境。

關於國際學生、打工渡假者、或持技術工作簽證的外國人，在入境澳洲後是否需要進行隔離，則依各州規定而有所不同，截至目前，澳洲當局有特例接受來自其他國家的派駐人員，但是今後將不再需要這類許可。

澳洲總理莫里森在 22 日記者會強調，該國各州疫苗覆蓋率都已提升，重新接受勞工入境是經濟復甦的必要手段。

依照澳洲衛生當局統計，截至 2021 年 11 月 20 日止，該國 16 歲以上人口當中，完成兩劑疫苗接種的覆蓋率已達 85%。