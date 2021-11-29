澳洲發現Omicron確診案例 重啟國門計畫出現變數

澳洲總理莫里森 (Scott Morrison) 週一 (29 日) 表示，由於該國已於週末發現 COVID-19 新變種病毒 Omicron 的確診案例，將重新思考原本預計在 12 月 1 日針對技術移民和學生重啟國門的計畫。

根據《路透社》報導，澳洲當局在 11 月 28 日確認有 2 名來自非洲南方國家的入境旅客，遭到新變種病毒 Omicron 感染。

澳洲當局規定，自非洲 9 個國家入境的澳洲公民，返國後必須進行 14 天的隔離，而從這 9 個非洲國家前往澳洲的其他國籍旅客，則禁止入境。

莫里森表示，由於目前有關新變種病毒 Omicron 的嚴重性、傳染性及疫苗抗性等，都還沒有充分數據可供參考，他要求大眾先保持冷靜來進行因應。

莫里森也在新聞節目中提到「我們正一步一步向前，在接下來就是取得最佳訊息，冷靜作出明確判斷。」他也補充，關於恢復外籍的入境旅客，在飯店進行 2 週期間的隔離規定，目前「還言之過早」。

澳洲最大城市的雪梨和墨爾本，至今已實施超過 1 年半的邊境管制，從 11 月 1 日起，已允許完成疫苗接種的澳洲公民無須隔離就能入境。

雪梨和墨爾本都規定自海外入境者，必須接受 72 小時的隔離，也強化了境管規定。澳洲其他州則因疫苗覆蓋率不同的緣故，在目前還未針對外籍旅客開放邊境。

莫里森表示，在 29 日召開的國家安全保障委員會上，將針對預定於 12 月 1 日實施的國境重啟緩和計畫來進行評估。此外，在 30 日之前，也將和各個州的代表們開會討論。

澳洲因實施嚴格的邊境管制、加上封城行動進行的早，和其他國家相比，COVID-19 疫情獲得有效控制。截至目前，澳洲累計有 20.8 萬人確診、1994 人死亡。