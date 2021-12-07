澳洲央行維持現金利率不變 稱Omicron不會破壞經濟復甦

澳洲央行在週二 (7 日) 的政策會議上宣布將維持基準利率在 0.1% 的歷史低點不變，此外，也維持每週 40 億澳元 (29 億美元) 的購債規模不變，至少持續到明年 2 月中旬，主因在於 Omicron 變種病毒所帶來的不確定性，但也預期該病毒不會衝擊經濟復甦的步伐。

澳洲央行表示，澳洲經濟如今正從 Delta 變種病毒的衝擊中恢復，更高的疫苗接種率和大量政策支持推動復甦。家庭消費正在強勁反彈，商業投資前景也出現改善。

澳洲央行總裁 Philip Lowe 在一份聲明中表示：「Omicron 變種病毒的出現成為新的不確定性因素，但是預計不會破壞復甦。經濟有望在 2022 年上半年恢復至 Delta 變種病毒爆發前的水準。」Lowe 說道，隨失業率下降，勞動市場出現改善，薪資增長進一步加速。

Lowe 也重申在實質通膨率達至 2% 至 3% 之前不會升息，並表示目前仍需採取寬鬆政策，才能將失業率降到足夠低的水準，使勞動市場緊俏至足以推高薪資。不過，這可能需要一些時間，央行將耐心等待。

先前由於 Delta 變種病毒肆虐，澳洲一半以上的人口被迫重新封城，該國第三季國內生產總額 (GDP) 季減 1.9%，慘於去年同期的成長 3.9%。有分析師指出，澳洲今年經濟成長已經遭受 Delta 變種病毒嚴重衝擊。

不過，近期數據顯示就業需求激增和零售銷售強勁，消費者在長達三個多月的封鎖期間積累了大量儲蓄，並在解封後重返商場購物，第四季有望出現復甦。