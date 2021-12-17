〈貴金屬盤後〉Fed決議後 美元不漲反跌 支撐黃金登逾3週高點

週四 (16 日) 交易，在 Fed 政策決議過後，黃金價格隨著美元走跌而上漲，收登在逾 3 週高點。

儘管 Fed 宣布更積極放緩購債，且預計明年升息 3 次，但黃金依舊上漲。StoneX 歐洲、中東和非洲和亞洲地區市場分析主管 Rhona O'Connell 報告指出：「由於 FOMC 的鷹派態度僅比市場原先預期再稍強一些，所以黃金大步跨過了這個決議結果。在該決策發布後，先是快速下跌，因為美元同時短暫飆升，之後美元恢復下行，黃金就開始逆轉上漲。」

「可以說，美元在價格上至少已經反映了明年 2 次升息的可能性，一些新興市場經濟體將受益於大宗商品價格的改善和經濟復甦，將這與尋求收益率和多元化聯繫起來，再加上歐元走強的可能性，美元牛市開始放緩。」

一些分析師推測，由於 Omicron 變種株擴散而引起的經濟風險可能趨使投資者避險，黃金可望從中獲得支撐力。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 研究日報寫道，「由於 Omicron 病毒帶動新冠病例增加，說服了投資者在疫情冷卻之前，先對黃金布置一些敞口。」

2 月交割的最活躍黃金期貨價格上漲 33.70 美元或 1.9%，收每盎司 1798.20 美元，盤中高點達 1800.60 美元。

根據 FactSet 週四創下 11 月 22 日以來最活躍黃金期貨的最高收盤價。週三則為 12 月 2 日以來最低收盤價。

3 月交割的白銀期貨價格上漲 94 美分或 4.4%，收每盎司 22.485 美元。

Aslam 表示：「儘管 Fed 採取強硬立場，但美元指數下跌，金價小幅走高。這很奇怪，因為當央行採取激進行動時，美元指數通常會上升，因為升息會推升對該貨幣的需求，但是在昨天的 FOMC 會議後，出現的走勢卻不是這個樣子。」

ICE 美元指數下降 0.5%；10 年期公債殖利率自週三的 1.46% 下降至 1.426%。

週四其他央行消息，英國央行將基準利率上調 15 個基點至 0.25%，令市場大感意外。與此同時，歐洲央行維持關鍵利率不變，並重申其疫情緊急採購計畫 (PEPP) 將會按計畫在明年 3 月終止。

Insignia Consultants 的研究主管 Chintan Karnani 表示：「各國央行終於開始認真對待通膨了。他們將採取讓通膨下降的措施。」

英國央行升息只是其他國家央行同條路上的「先行者」，「各國央行開始認真聚焦對抗通膨，這點給予黃金支撐力。」

「Omicron 變種病毒的全球傳播速度較預期快速，這一點也將提供金價支撐力。技術面交易和 Omicron 疫情狀況將決定未來兩週的金價，如果俄羅斯和烏克蘭之間的緊張局勢升級為類似戰爭的局勢，可能是黃金多頭的『X 因素』。」

其他金屬商品交易

3 月交割的銅期貨價格上漲 2.9%，收每磅 4.305 美元。

1 月交割的白金期貨價格上漲 3.9%，收每盎司 928.90 美元。

3 月交割的鈀金期貨價格大漲 11%，收每盎司 1722.80 美元。

鈀金在過去 5 個交易日均下跌後，終於在週四止跌返漲。Zaner 週四分析報告寫道，鈀金市場積極反彈，市場似乎認為低於 1600 美元的定價「太便宜了」。 儘管如此，「雖然有跡象表明，晶片短缺正在緩慢解決，這可能會激勵汽車催化器的需求增加，但市場缺乏這種發展的可靠證據。」