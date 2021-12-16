〈貴金屬盤後〉黃金收近2週低點 Fed決議後 電子盤擴大走跌

週三 (15 日) 交易，黃金價格連續第二日下跌，收在約莫 2 週最低點，爾後因 Fed 宣布加速削減購債，且明年預計升息 3 次，電子盤交易擴大走跌。

AvaTrade 的首席市場分析師 Naeem Aslam 表示：「我們今天看到了 Fed 積極的一面，他們火力全開，因此我們看到黃金下墜，同時美元走強。」

Fed 週三決議，將每月購債金額加速削減至 300 億美元，且明年 3 月就終止該措施，比原定 6 月的期限提早，這讓 Fed 有提早升息的空間 (因為 Fed 在結束 QE 之前不可能升息)。

對黃金而言，升息和緊收貨幣政策可能會蓋過對通膨的擔憂情緒。先前在 Omicron 病毒傳播期間，對通膨的擔憂情緒一直在蔓延。

Fed 也草擬明年調升短期利率 3 次的計畫，與 9 月預期的升息 1 次相比增加。

2 月交割的最活躍黃金期貨價格下跌 7.80 美元或 0.4%，收每盎司 1764.50 美元，再創 12 月 2 日以來最低收盤價。

Fed 宣布決議後，黃金在電子盤交易走低至每盎司 1761.40 美元。

Wolfpack Capital 投資長 Jeff Wright 表示，FOMC 聲明內含了更明確的縮表排程，以及目前預期明年升息 3 次，FOMC 還下調了今年餘下時間的美國經濟 GDP 預期。

「所有這些政策調整和增長預測都不利黃金。」Wright 說。

與此同時，週三公布的美國經濟數據包括零售銷售在內，都令貴金屬短暫在漲跌中起伏。美國 11 月零售銷售增長 0.3%，低於預期的 0.8%。不含汽車的零售銷售上升 0.3%，同樣低於道瓊調查的經濟學家共識預期的 1% 升幅。

與此同時，紐約州製造業指數 12 月自前月的 30.9 上升至 31.9。

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