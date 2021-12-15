資金動能加持 台股今年IPO金額300億元創近6年新高

根據安永聯合會計師事務所統計，台灣今年上市櫃企業共 27 家 IPO(首次公開募股)，儘管整體件數較去年減少 2 家，但籌資金額較去年增加 154.18 億元，共約 300.88 億元，金額創近六年來新高。

安永聯合會計師事務所今 (15) 日發布《安永大中華區首次公開募股 (IPO) 市場調查報告》，統計至今年 12 月 15 日，其中台股上市 14 家企業掛牌，較去年度增加 3 家，籌資金額 229.67 億元，較去年度增加 146.01 億元。

根據調查報告，籌資金額最大的公司為力積電 (6770-TW)，達 76.9 億元，占上市總籌資額 33.48%；另有 3 家 KY 股公司合計籌資 67.08 億元。

上櫃公司則有 13 家新掛牌，較去年度減少 5 家，籌資額約 71.21 億元，較去年增加 8.17 億元，增幅約 13%，上櫃籌資額中，以臺慶科 (3357-TW) 籌資 18.42 億元居冠，占上櫃總籌額 25.87%。

觀察今年 IPO 的上市櫃企業仍是科技業最多，共有 11 家，總籌資額為 192.2 億元大幅領先；另有 71 家企業申請興櫃，同樣以科技業占大宗。

安永聯合會計師事務所審計服務部營運長黃建澤表示，今年受到新冠病毒疫情影響，加權指數雖一度跌破 17000 點，但隨後在基本面及資金面轉強下，指數又站回萬七的位置，資金在類股輪動，加上台股整體公司獲利佳，本益比降低，有望再創新格局。

展望 2022 年台灣 IPO 市場，黃建澤認為，預計科技、生技醫療仍為主要 IPO 產業。

其中，科技產業在全球政府為減少碳排放目標、對抗氣候變遷、加速電動車的發展下，可望帶動供應鏈營運起飛。AI、電動車、5G 等商機興起，半導體上、中、下游產業鏈連帶蓬勃發展。

另外，生技醫療業為因應疫情及增加治療的醫療量能，將朝向疫苗研發、智慧醫療等相關領域發展。

黃建澤說，今年上半年雖受到疫情變化影響，但下半年疫情穩定後，IPO 家數增加，除了低利率推升資金行情、興櫃高價股申請送件、募資金額也創近期新高。

從 IPO 提出上市申請家數來看，目前申請上市中的有 11 件，產業以半導體類為主；申請上櫃中有 13 件，以電機機械為主，整體而言，樂觀看待 2022 年 IPO 市場。

