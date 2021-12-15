布局2022配息紅包 鎖定台股主動操作好收益

台股企業獲利亮眼，在頻創新高的盈餘及現金股利帶動下，主動式操作的台股基金也興起配息熱，去年 3 月疫情爆發以來就成立了 5 檔，成為投資台股掌握資本利得及配息收益的熱門理財工具。

據統計，台股今年第三季獲利逾新台幣 1.18 兆元，累計前三季達 3.22 兆元賺贏去年全年雙創新高 (資料來源: CMoney)；法人預估 2021 年稅後盈餘有望挑戰 4 兆元大關，現金股利上看 2.4 兆元，預期在獲利、股利雙利多帶動下，提升台股的投資吸引力。今年 1 月發行的復華台灣好收益基金就是看好台股未來爆發力，透過主動操作將有機會創造更豐厚的配息給投資人。

復華台灣好收益基金經理人沈萬鈞觀察，現處在 10 年一大循環的轉折點，有鑒於創新科技蓬勃發展，身處重要供應鏈的台灣持續受惠，並支持台股長期走多。明年台股成長空間很大決定在部分個股，預估業績好的公司經過本波修正後，年底持續再走一波行情，或是有新的投資題材例如新應用、新科技、新規格等都不是權值股，中小型績優股將更有看頭。就評價面觀察，因台股獲利持續成長，目前本益比目前約 15 倍左右，位處中長期中間水準評價仍具吸引力。

2022 首重選股操作能力，相較今年難度將更高，投資人不妨選擇主動操作且有獲利配息機制的復華台灣好收益基金，由經理人判斷逢高先停利入袋，每半年如有資本利得先配息部份給投資人，另一部分獲利再滾入基金投資，參與台股未來十年的成長。

今年 1 月發行的復華台灣好收益基金，以資本利得為配息給投資人且是不配本金，首次配息率 8.77%、年化配息率 17.53%。除了配息率具市場競爭力外，復華台灣好收益基金 1/11 成立至今 (截至 2021/11/30) 上漲 34%、近 3 個月、6 個月投資報酬率績效也有近 11%、22%，表現亮眼。

2022/1 即將迎來第二次配息評估，配息成績將備受矚目。投資人布局 2022 配息紅包，絕不能錯過 12 月買進時機，對於高資產投資人來說，還有資本利得免課個人綜所稅的優勢。

鉅亨買基金即日起到 2021/12/31，復華台灣好收益基金單筆 0 優惠

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