〈焦點股〉ASIC、IP族群重振旗鼓 智原領軍攻漲停

台股今 (15) 日走揚重返 17600 點之上，昨天遭到空方重擊的特殊應用 IC(ASIC)、矽智財 (IP) 族群全面回神，由智原 (3035-TW) 領軍率先攻上漲停板，收復短均及月線，世芯 - KY(3661-TW) 也大漲逾半根停板，挑戰重返千金股，力旺 (3529-TW)、創意 (3443-TW) 等也都表現不俗。

智原昨天遭外資大砍逾 4200 張，今天隨即獲得資金進駐，漲勢逐漸放大，並攻上漲停價 198 元，午盤成交量能已高達 3.2 萬張，逾 7600 張委買高掛。

智原 11 月營收 8.85 億元，月增 7.22%、年增 82.8%，累計前 11 月營收 71.51 億元，年增 42.3%。智原為聯電重要的 IP 合作夥伴，隨著聯電積極擴充 12 吋 28 奈米製程，以及漲價效應的加持，智原權利金可望隨之攀升。智原今年營收年增幅估達 4 成，目前訂單能見度已達明年上半年，營收可望呈季季高。

世芯 - KY 昨天摔出千金股行列，今天盤中大漲逾 6%，一度衝上 988 元，站回 5 日線；力旺近來跌破 2000 元遭大立光超車，落居第四大高價股，今天股價反彈逾 2%，最高來到 1960 元。世芯 11 月營收 8.48 億元，月增 0.73%、年增 28%，累計前 11 月營收 96.31 億元，年增 50.4%，改寫歷史新高。

其他 ASIC 設計服務與矽智財 (IP) 廠方面，包括晶心科、M31、創意、金麗科等，今天也都獲買盤青睞，股價同步上漲 2-4%，為盤面多頭指標股。

創意 11 月營收 16.75 億元，月減 2.09%、年增 63.3%，累計前 11 月營收 135.8 億元，年增 17.3%。受惠委託設計 (NRE) 業績較上季倍增，特殊應用晶片 (ASIC) 量產業績續創新高，法人看好第四季營收可望大爆發，超過 50 億元，力拚改寫新高。

