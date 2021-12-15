廣明攻智慧製造 旗下達明機器人推AI瑕疵檢測

廣明 (6188-TW) 旗下達明機器人今 (15) 日參與台北國際工業大展，宣布推出 AI 智慧視覺解決方案 TM AI+，鎖定製造業瑕疵檢測商機，此外，自主移動機器人 AMR 也已陸續打入半導體、面板、電子大廠，隨著企業擴大自動化布局，可望大啖智慧製造商機。

達明機器人表示，旗下協作機器人具備傳統機器視覺、先進 AI 視覺能力，可望協助解決條碼讀取、文字識別 (OCR)、圖像分類、料鍵盤點、瑕疵檢測等視覺辨識，建立產品數位檢測履歷。

達明機器人也與工研院共同研發 AI 泛用物品取放技術，運用擬真虛擬世界生成的資料，訓練機器人自主學習，克服機器人視覺 AI 模型訓練需要大量高品質標記資料的瓶頸，合作夥伴台朔重工也在本次展覽中展出相關應用。

除既有協作機器人外，達明機器人進一步推出焊接機器人 TM Welding operator，提供專屬焊接應用介面，並可與 Panasonic 350VZ1 焊接機等市面上常見焊接設備相容，將進一步提供給台灣、全球系統整合商。

營運方面，隨著台商擴大回台投資，加上工廠自動化、智慧化轉型趨勢，帶動協作機器人、AMR 等需求成長，也助攻廣明旗下達明機器人營運，日前更計畫辦理私募現增引進策略夥伴歐姆龍 (Omron)，同時朝公開發行 (IPO) 邁進。

廣明 11 月營收也衝上近七年新高，單月營收達 11.3 億元，月增 14.1%、年增 10.5%，累計今年前 11 個月營收達 99.8 億元、年增 3.7%。